

نائبة لـ‮ (‬الزمان‮): ‬زيادة رواتب المتقاعدين لا تقبل التأجيل

الهيئة تنتظر قراراً‮ ‬ينصف المستفيدين في‮ ‬الموازنة

بغداد‮ – ‬ ندى شوكت

دعت النائبة شذى العزاوي‮ ‬،الحكومة الى الاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين‮ ‬ينتظرون منذ سنوات زيادة رواتبهم لسد المتطلبات اليومية وتغطية احتياجات عوائلهم،‮ ‬واكدت ان انصاف هذه الفئة امر لا‮ ‬يقبل التأجيل‮. ‬وقالت العزاوي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬انصاف المتقاعدين امر لا‮ ‬يقبل التأجيل او التأخير اكثر‮ ‬،‮ ‬وان الحكومة مطالبة بايجاد الحلول لهذه الشريحة المعطاء التي‮ ‬افنت شبابها من اجل خدمة الدولة ورفعتها‮)‬،‮ ‬

واشارت الى انه‮ (‬من‮ ‬غير المعقول ان‮ ‬يتقاضى الكثير من المتقاعدين رواتب شهرية لا تتجاوز‮ ‬300 الف دينار‮)‬،‮ ‬واضافت ان‮ (‬البرلمان طرح في‮ ‬اكثر من مناسبة ومن خلال بعض النواب‮ ‬،موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وضرورة انصافهم ومساواتهم بالحقوق والمستحقات مع اقرانهم الذين‮ ‬يحالون الى التقاعد في‮ ‬الوقت الحالي‮)‬،‮ ‬واوضحت العزاوي‮ ‬ان‮ (‬زيادة الرواتب حق قانوني‮ ‬لا بد من المضي‮ ‬به‮ )‬،‮ ‬ومضت الى القول‮ ( ‬تصلنا الكثير من مناشدات المتقاعدين والمستفيدين الذين‮ ‬يتقاضون مستحقات اباؤهم او ازواجهم المتوفين‮ ‬،بشأن ضعف الراتب الذي‮ ‬لا‮ ‬يضمن لهم معيشة كريمة،‮ ‬ويجب ان تلتفت الجهات المعنية لاوضاعهم والعمل على انصافهم عبر زيادة الرواتب التي‮ ‬لا تكفي‮ ‬لسد متطلبات اسرهم ونفقات العلاج وغيرها من الامور التي‮ ‬يواجهونها بشكل‮ ‬يومي‮). ‬بدوره‮ ‬،‮ ‬اكد رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر البياتي،‮ ‬إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.وقال في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬وجود مناقشات جادة مع البرلمان بشأن موازنة هيئة التقاعد وزيادة الرواتب‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬الهيئة بانتظار قرار زيادة الرواتب‮). ‬وكان المتقاعدون قد طالبوا‮ ‬،مجلس النواب بتضمين زيادة الرواتب في‮ ‬قانون الموازنة الذي‮ ‬يجري‮ ‬مناقشته‮. ‬وشددوا على‮ (‬ضرورة وقوف‮ ‬مجلس النواب معهم والعمل على انصافهم وزيادة رواتبهم في‮ ‬الموازنة التي‮ ‬يجري‮ ‬مناقشتها‮ ‬،لتكون فقرة ملزمة للحكومة بعدما اخلت بوعودها لانصاف هذه الشريحة‮)‬،‮ ‬واكدوا ان‮ (‬الزيادة استحقاق واجب تنفيذه بموجب قانون التقاعد‮ ‬،لكن وزارة المالية تصر على تجاهل المطالب المشروعة‮ ‬،برغم تأكيد زيادتها بما‮ ‬يتلاءم مع‮ ‬غلاء المعيشة‮)‬،‮ ‬مشددين على‮ (‬الاهتمام بالمتقاعدين الذين‮ ‬يتقاضون رواتب بائسة‮ ‬غير مجدية ولا تكفي‮ ‬لسد نفقاتهم اليومية‮)‬،‮ ‬واوضحوا انه‮ (‬من واجب الحكومة دعم هذه الشريحة والوقوف الى جانبها في‮ ‬ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي‮ ‬تشهدها البلاد‮).‬وباشرت اللجنة المالية النيابية،‮ ‬بتفكيك بنود الموازنة وتحليل البنود والفقرات الواردة التي‮ ‬تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اللجنة عقدت اجتماعاً‮ ‬برئاسة عطوان العطواني‮ ‬وحضور اعضائها،‮ ‬بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة لإبداء مقترحاتها‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬اللجنة شرعت في‮ ‬مستهل الاجتماع بقراءة بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات،‮ ‬وبيع النفط بسعر‮ ‬70 دولارا للبرميل،‮ ‬والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية،‮ ‬والعجز ونسب المشاريع‮)‬،‮ ‬واشار البيان الى ان‮ (‬اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة،‮ ‬وتم تأكيد ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة التي‮ ‬تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في‮ ‬إنجازها خلال مدة زمنية محددة‮). ‬