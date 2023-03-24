نائبة‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬غانا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وزامبيا‭:‬إفريقيا‭ ‬مستقبل‭ ‬العالم

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

تبدأ‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬الأحد‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬إفريقية‭ ‬هي‭ ‬غانال‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وزامبيا‭ ‬بهدف‭ ‬الترويج‭ ‬لرؤية‭ ‬واشنطن‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

زيارة‭ ‬هاريس‭ ‬الى‭ ‬غانا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وزامبيا‭ ‬هي‭ ‬أحدث‭ ‬مبادرة‭ ‬تتخذ‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقارة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اهمالها‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والتي‭ ‬لطالما‭ ‬اعتبرتها‭ ‬واشنطن‭ ‬منطقة‭ ‬مشاكل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬فرص‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭ ‬رافضا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬نريد‭ (‬تبديد‭) ‬الأفكار‭ ‬السائدة‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬بالية‭ ‬عموما‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬العيش‭ ‬والعمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬مقتنعة‭ ‬بأن‭ ‬الابتكار‭ ‬والأفكار‭ ‬الإفريقية‭ ‬سترسم‭ ‬مستقبل‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

تندرج‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬واشنطن‭ ‬الهادفة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الوجود‭ ‬المتزايد‭ ‬لبكين‭ ‬وموسكو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬الغنية‭ ‬بالموارد‭ ‬وتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إيجابية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأميركيين‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أننا‭ ‬نخوض‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬جدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنافسة‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

بعدما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬فعلي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬القروض‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لبكين‭ ‬زيادة‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬أكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تكرار‭ ‬الأساليب‭ ‬الصينية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬عبر‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬معلنا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬ايجابي‭ ‬لإفريقيا‮»‬‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬الشفافية‭ ‬وشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

‭- ‬تاريخ‭ ‬شخصي‭ -‬

تأتي‭ ‬جولة‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬غانا‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رحلتها،‭ ‬بعد‭ ‬زيارات‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وكذلك‭ ‬زوجته‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭.‬

ترتدي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬ستقودها‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬تنزانيا‭ ‬ثم‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬زامبيا‭ ‬بعدا‭ ‬خاصا‭. ‬فهاريس‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬أسود‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬زارت‭ ‬زامبيا‭ ‬حين‭ ‬كنت‭ ‬طفلة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬جدتها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬والدتها،‭ ‬والمتحدرة‭ ‬من‭ ‬الهند‭.‬