مَن هي الهان عمر أوّل محجبة في الكونغرس الامريكي تؤدي القسم على القرآن الكريم؟

واشنطن- مرسي ابو طوق

بعد ساعات من قرار الحزب الديموقراطي الامريكي رفع الحظر المفروض على ارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية في قاعة مجلس النواب، الخميس، قامت النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من تأدية القسم تحت قبة البرلمان وهي ترتدي الحجاب ، وذلك في سابقة من نوعها في الكونغرس .

وأدت إلهان عمر، أول عضوة محجبة في الكونغرس الأميركي، اليمين القانونية، الخميس، وهي تضع يدها على المصحف، كما تمكنت من رفع الحظر على ارتداء الرموز الدينية لأول مرة في منذ سنوات في تاريخ مجلس النواب الأميركي.

و إلهان عمر صاحبة (37 عاما) جاءت من الصومال بعمر اثنتي عشرة سنة عام 1995 هاربة من حروب الصومال ، فالتجأت عائلتها الى الولايات المتحدة لوبعد نشاط سياسي حصلت على مقعد مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، لتكون أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأميركي في تاريخ الولايات المتحدة..

وإلهان عمر، تقف في الكونغرس الأميركي إلى جانب النائبة المسلمة رشيدة طليب من ولاية ميتشيغن، لتكونا أول مسلمتين في تاريخ مجلس النواب. وطليب هي أميركية من أصل فلسطيني ولا ترتدي الحجاب.