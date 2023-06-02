مَن خطف الزركاني في النجف وتركه جثة في الحلة؟

النجف -الحلة -الزمان

عثرت السلطات الامنية العراقية على جثة الشاب (مصطفى الزركاني) يبلغ من العمر 34 يسكن حي النداء في النجف، بعد اختفائه منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع ذويه لإبلاغ الشرطة للبحث عنه، قبل أن يعثر على جثته الجمعة في مدينة الحلة بمحافظة بابل، وعليها آثار إطلاقات نارية.

وكان الشاب يعمل كاسبا، وقد خرج من داره للعمل في الساعة الخامسة فجراً من يوم الثلاثاء ولم يعد.

ويقول مصدر امني انه بعد تدقيق المعلومات تبين أنه تم اختطافه من النجف وقتله في الحلة من قبل مجهولين.

وشكلت الجهات الأمنية غرفة عمليات مشتركة بين دائرتي استخبارات النجف وبابل وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قريبًا.