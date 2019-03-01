مَن‭ ‬يقود‭ ‬التظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬بوتفليقة؟

قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬تفرّق‭ ‬المحتجين‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

اطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬بكثافة‭ ‬الجمعة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬تجمعوا‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وذكرت‭ ‬المراسلة‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬تراجعوا‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الامتار‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتفرق‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬منهم،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬متظاهر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭.‬

ويقول‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬مسكن،‭ ‬يضطر‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬العيش‭ ‬مع‭ ‬40‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬العاصمة‭. ‬وكما‭ ‬فعل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬نزل‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬في‭ ‬الحيّ‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬احتجاجه‭ ‬على‭ ‬«النظام»‭ ‬وعلى‭ ‬«الظلم»‭ ‬اللاحق‭ ‬بهم‭.‬

في‭ ‬حيّ‭ ‬يفتقد‭ ‬الى‭ ‬الروح‭ ‬مع‭ ‬جدران‭ ‬مغطّاة‭ ‬برسوم‭ ‬الغرافيتي،‭ ‬بني‭ ‬«مجمّع‭ ‬الـ500‭ ‬مسكن»‭ ‬البعيد‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬قبل‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬وهو‭ ‬خال‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أمكنة‭ ‬لهو‭ ‬للشبان‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانه‭ ‬دون‭ ‬الثلاثين‭ ‬عاماً‭. ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تستأثر‭ ‬بأوقات‭ ‬الفراغ‭ ‬لدى‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬وأصدقائه،‭ ‬وهي‭ ‬المواقع‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منها‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬التظاهر‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/أبريل‭.‬

وكما‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجزائريين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬نزل‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬وأصدقاؤه‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭. ‬وفوجئت‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬بهذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬الحاشدة‭ ‬الموجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬الرئيسً‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬مثيلا‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬انتخاب‭ ‬بوتفليقة‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬

وينزل‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬وأصدقاؤه‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ليعبروا‭ ‬عن‭ ‬«رفضهم‭ ‬للعهدة‭ ‬الخامسة»،‭ ‬وأيضاً‭ ‬«للنظام»‭ ‬ككل‭. ‬وبانتظار‭ ‬بدء‭ ‬التحرّك،‭ ‬يحضّرون‭ ‬معداتهم‭ ‬الزهيدة‭ ‬الثمن:‭ ‬العلم‭ ‬الوطني،‭ ‬الماء‭ ‬والخلّ‭ ‬لمكافحة‭ ‬القنابل‭ ‬المسلة‭ ‬للدموع‭.‬

الأصغر‭ ‬بين‭ ‬إخوته‭ ‬الإثني‭ ‬عشر،‭ ‬يعيش‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬مع‭ ‬أهله‭ ‬وأشقائه‭ ‬وشقيقاته‭ ‬وأزواجهم‭ ‬وأولادهم‭.‬

وفي‭ ‬منزلهم،‭ ‬يخبر‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬أنهم‭ ‬ينامون‭ ‬«كما‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬مصطفين‭ ‬قرب‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬خصوصية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق»‭.‬

وعرف‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬السجن‭ ‬أيضاً،‭ ‬فقد‭ ‬أمضى‭ ‬فيه‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬مرتين،‭ ‬لأنه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬كان‭ ‬يفرض‭ ‬أتاوات‭ ‬على‭ ‬الراغبين‭ ‬بإيقاف‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬أراض‭ ‬خلاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وباتت‭ ‬هذه‭ ‬«المهنة»‭ ‬منتشرة‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الشبان‭ ‬بوضع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬خلاء‭ ‬ويجبرون‭ ‬الراغبين‭ ‬بإيقاف‭ ‬سياراتهم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬رسم‭ ‬معين‭ ‬مقابل‭ ‬«حماية»‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭.‬

ويضيف‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬«تقول‭ ‬رأيك‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭. ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تصلح‭ ‬وضعك‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬الصغيرة،‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬باستطاعتنا‭ ‬الإحتمال»‭.‬

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬البطالة،‭ ‬عثر‭ ‬صديقه‭ ‬يوسف‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬كموظف‭ ‬أمن‭. ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬يبقى‭ ‬بدون‭ ‬منزل،‭ ‬ويعيش‭ ‬هو‭ ‬وزوجته‭ ‬وولداهما‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬عائلتهم‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭. ‬ويتقاسم‭ ‬16‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬عائلتهم‭ ‬الغرف‭ ‬الثلاث‭ ‬المتبقية‭.‬

وتثير‭ ‬أزمة‭ ‬السكن‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬عاماً‭. ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬رشاوى،‭ ‬لا‭ ‬إسكان‭ ‬اجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭.‬

-»ضدّ‭ ‬النظام»-

يحلق‭ ‬عبد‭ ‬النور‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬شعر‭ ‬أصدقائه‭ ‬بالدين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭. ‬ويستنكر‭ ‬استخدام‭ ‬بوتفليقة‭ ‬«أموال‭ ‬الشعب‭ ‬لبناء‭ ‬أكبر‭ ‬مسجد»‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬بعد‭ ‬مسجدي‭ ‬مكة‭ ‬والمدينة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ويرى‭ ‬أحدهم‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬كانت‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬أكثر‭ ‬«لبناء‭ ‬مستشفيات»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬البلاد‭ ‬أنفسهم‭ ‬يذهبون‭ ‬للاستشفاء‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

ومنذ‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬غادر‭ ‬بوتفليقة‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬«فحوص‭ ‬طبية»‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭.‬

ولم‭ ‬يخرج‭ ‬بوتفليقة‭ ‬إلى‭ ‬العلن‭ ‬إلا‭ ‬نادراً‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬لجلطة‭ ‬دماغية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬كرسي‭ ‬متحرّك‭.‬

ويقول‭ ‬يوسف‭ ‬«نحن‭ ‬لسنا‭ ‬ضدّه،‭ ‬فهو‭ ‬مريض،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يستريح‭. ‬لكننا‭ ‬ضدّ‭ ‬النظام»‭.‬

وبالنسبة‭ ‬اليهم‭ ‬«فالأسوأ‭ ‬هو‭ ‬الاستماع»‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬«يقولون‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬سعيد‭ ‬وإنه‭ ‬يريد‭ ‬لبوتفليقة‭ ‬أن‭ ‬يبقى»،‭ ‬ليضيف‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬وأصدقاؤه‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬«غير‭ ‬صحيح»،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬أحداً‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭.‬

ويشدد‭ ‬عالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناصر‭ ‬دجابي‭ ‬«بسبب‭ ‬الإحباط،‭ ‬يلجأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬الهجرة‭ ‬(غير‭ ‬الشرعية)‭ ‬أو‭ ‬يغرقون‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬يتشددون‭ ‬ويصبحون‭ ‬سلفيين»‭.‬

ويؤكد‭ ‬أمين‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬أنه‭ ‬ينوي‭ ‬الهجرة‭ ‬«بأقرب‭ ‬فرصة»،‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬الزوارق‭ ‬المتهالكة‭ ‬لعبور‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭.‬

ويضيف‭ ‬أنه‭ ‬سيفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬«لا‭ ‬مستقبل‭ ‬في‭ ‬الجزائر»،‭ ‬موضحاً‭ ‬«لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬أمل‭ ‬قد‭ ‬يدفعني‭ ‬الى‭ ‬البقاء‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتنح‭ ‬هذا‭ ‬النظام»‭.‬