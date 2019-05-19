مَن‭ ‬يحرق‭ ‬مزارع‭ ‬الحنطة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬؟

بغداد – الزمان
دعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق (نقابة غير حكومية) رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى التدخل لوقف هذه الحرائق، والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض المزارعين. وأكد رئيس الاتحاد حسن التميمي في بيان أن الحرائق المفتعلة جاءت لخلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي، وطالب الحكومة بالوقوف وقفة جادة ومساندة المزارع الذي يتعرض لكافة أنواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة أرضه.
من جهته، طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة الحكومة العراقية بتعويض المتضررين جراء حرائق الحقول الزراعية. (
أما النائب في البرلمان عن محافظة ديالى فرات التميمي فرجح أن تكون تلك الحرائق ضمن استهداف من وصفهم بالإرهابيين أو الخلافات الشخصية، في حين تحدث مسؤولون أمنيون في المحافظة عن نشر دوريات على مدار الساعة لحماية المزارع.