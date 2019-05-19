مَن‭ ‬يحرق‭ ‬مزارع‭ ‬الحنطة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬؟

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للجمعيات‭ ‬الفلاحية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬(نقابة‭ ‬غير‭ ‬حكومية)‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق،‭ ‬والتحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬الجناة‭ ‬وتعويض‭ ‬المزارعين‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬حسن‭ ‬التميمي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الحرائق‭ ‬المفتعلة‭ ‬جاءت‭ ‬لخلق‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وزعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العراقي،‭ ‬وطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬بالوقوف‭ ‬وقفة‭ ‬جادة‭ ‬ومساندة‭ ‬المزارع‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لكافة‭ ‬أنواع‭ ‬الضغوطات‭ ‬ليمتنع‭ ‬عن‭ ‬زراعة‭ ‬أرضه‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬طالب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬جاسم‭ ‬جبارة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بتعويض‭ ‬المتضررين‭ ‬جراء‭ ‬حرائق‭ ‬الحقول‭ ‬الزراعية‭. ‬‭(‬

أما‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬فرات‭ ‬التميمي‭ ‬فرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬ضمن‭ ‬استهداف‭ ‬من‭ ‬وصفهم‭ ‬بالإرهابيين‭ ‬أو‭ ‬الخلافات‭ ‬الشخصية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمنيون‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬دوريات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لحماية‭ ‬المزارع‭.‬