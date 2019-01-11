مَن‭ ‬هي‭ ‬أسعد‭ ‬مطلقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬؟‭ ‬

لندن‭ -‬الزمان‭:‬‭ ‬أوفر‭ ‬المطلَّقات‭ ‬حظاً،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬طليقها‭ ‬“أغنى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم”،‭ ‬حيث‭ ‬ستجعلها‭ ‬ورقة‭ ‬الطلاق‭ ‬مليارديرة‭. ‬المطلَّقات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬يفكرن‭ ‬في‭ ‬الطلاق،‭ ‬ستمني‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منهن‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬المرأة؛‭ ‬فذلك‭ ‬طلاق‭ ‬سعيد‭ ‬بحسب‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهن‭.‬

بعد‭ ‬إعلان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الملياردير‭ ‬جيف‭ ‬بيزوس‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أمازون‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وزوجته‭ ‬الطلاق،‭ ‬ذهب‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬ثروة‭ ‬أغنى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وعلى‭ ‬كم‭ ‬ستحصل‭ ‬زوجته‭.‬

وقرر‭ ‬الزوجان،‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬ارتباطهما‭ ‬الرسمي‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬الطلاق‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الانفصال‭ ‬التجريبي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يرجَّح‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬الكتمان‭.‬

لكن‭ ‬موقع‭ ‬“سي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي”‭ ‬كشف‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬طلاق‭ ‬الزوجين‭ ‬“قد‭ ‬يصبح‭ ‬أغلى‭ ‬انفصال‭ ‬في‭ ‬التاريخ”؛‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬ثروتهما‭ ‬تقدَّر‭ ‬بنحو‭ ‬135‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬بيزوس‭ ‬وزوجته‭ ‬ماكينزي‭ ‬يعيشان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الولايات‭ ‬المطبِّقة‭ ‬لقانون‭ ‬الملكية‭ ‬المشتركة؛‭ ‬فإنه‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اقتسام‭ ‬ثروة‭ ‬الطرفين‭ ‬بالتساوي‭.‬

ويقضي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬باحتساب‭ ‬كل‭ ‬ثروات‭ ‬الزوجين‭ ‬وتقسيمها‭ ‬بشكل‭ ‬متساوٍ‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬الطلاق؛‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬الشريكين‭ ‬متشاركان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملكان‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ارتبط‭ ‬أحدهما‭ ‬بالآخر‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬جرى‭ ‬تطبيق‭ ‬بنود‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬فإن‭ ‬ماكينزي‭ ‬تستحق‭ ‬نصف‭ ‬ثروة‭ ‬مؤسس‭ ‬“أمازون”؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬66‭ ‬مليار‭ ‬دولار؛‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيجعلها‭ ‬“أغنى‭ ‬طليقة‭ ‬في‭ ‬العالم”،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬“سي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي”‭.‬