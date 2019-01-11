مَن‭ ‬هي‭ ‬أسعد‭ ‬مطلقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬؟‭ ‬

لندن -الزمان: أوفر المطلَّقات حظاً، تلك التي يكون طليقها “أغنى رجل في العالم”، حيث ستجعلها ورقة الطلاق مليارديرة. المطلَّقات حول العالم، ومن يفكرن في الطلاق، ستمني كل واحدة منهن النفس بأن تكون هي تلك المرأة؛ فذلك طلاق سعيد بحسب وجهة نظرهن.
بعد إعلان كل من الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، وزوجته الطلاق، ذهب البعض إلى التساؤل بشأن مصير ثروة أغنى رجل في العالم، وعلى كم ستحصل زوجته.
وقرر الزوجان، الذي دام ارتباطهما الرسمي نحو 25 عاماً، الطلاق بعد فترة طويلة من الانفصال التجريبي، في حين يرجَّح أن تظل تفاصيل القضية في طي الكتمان.
لكن موقع “سي إن بي سي” كشف بعض المعلومات، قائلاً إن طلاق الزوجين “قد يصبح أغلى انفصال في التاريخ”؛ على اعتبار أن ثروتهما تقدَّر بنحو 135 مليار دولار. وبما أن بيزوس وزوجته ماكينزي يعيشان في ولاية واشنطن الأمريكية، التي تدخل ضمن الولايات المطبِّقة لقانون الملكية المشتركة؛ فإنه يُتوقع أن يتم اقتسام ثروة الطرفين بالتساوي.
ويقضي هذا القانون باحتساب كل ثروات الزوجين وتقسيمها بشكل متساوٍ بينهما بعد إتمام الطلاق؛ حيث يعتبر أن الشريكين متشاركان في كل ما يملكان منذ أن ارتبط أحدهما بالآخر.
وفي حال جرى تطبيق بنود هذا القانون، فإن ماكينزي تستحق نصف ثروة مؤسس “أمازون”؛ ومن ثم حصولها على ما يناهز 66 مليار دولار؛ وهو الأمر الذي سيجعلها “أغنى طليقة في العالم”، وفق موقع “سي إن بي سي”.