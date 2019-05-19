مَن‭ ‬اخترع‭ ‬موائد‭ ‬المحبة‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬مصر؟

القاهرة - مصطفى عمارة
قبل اكثر منذ 60 عاما وبالتحديد عام 1968 ابتكر مواطن مصري مسيحي اسمه صليب قتى ساويرس ويعمل كاهناً فى السيدة بالجيوشى والواقعة فى منطقه شبرا الشعبية فكرة اقامة مائدة المحبة خلال شهر رمضان تجمع بين مشايخ وقساوسة ونواب الشعب ورموزه .
وكانت تلك الواقعة هى البداية لتسابق ابناء شبرا مسلمين ومسيحيين على اقامة موائد الافطار بالجملة خلال هذا الشهر.
الا انه ومع بداية شهر رمضان الحالى تحولت موائد شبرا الرمضانيه الى ظاهرة غزت عدداً من الاحياء المصريه لتجسد الوحدة الوطنية بين المسلمين والاقباط والتى تعمقت عقب ثورتى يناير ويونيو وتعد المائده التى ينظمها المواطن جوهر المسيحى فى حى المعادى ابرز تلك الموائد حيث تجمع تلك المائدة 250 شخصا من الصائمين الذين يتجمعون من المعادي والاحياء المجاورة بشكل يومي على مدار شهر رمضان . وتعد هذه المائده اكبر الموائد الرمضانيه على الاطلاق حيث تحوي وجبات من اطعمة فاخرة اذا قورنت بالموائد التى تقام فى مناطق اخرى وفى اتصال هاتفى معه اكد جوهر ان فكره تلك المائده واتته منذ ثلاثه عشر عاما عندما اراد اخراج زكاه ماله بطريقة مثاليه تعبر عن الروح الوطنيه فلم يجد افضل من اطعام الصائمين لما فى ذلك من الاجر والثواب كما يشارك ابنائه فى تجهيز المائده والعمل على خدمه الصائمين واضاف انه يقدم يوميا مابين 250 الى 280 وجبه بين وجبات كبيره للاشخاص الكبار الصائمين ووجبات اخرى صغيره للاطفال المرافقين لهم واوضح ان الدعوه لاتوجه الى اشخاص معينيين بل يترك الامر لجميع الناس لافتا ان تكلفه اليوم الواحد تتخطى عشره الاف جنيه ومع هذا فان ماله يزداد اضعاف مضاعفه .