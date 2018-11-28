مَنْ يُوَجه مَنْ ؟ – كامل كريم الدليمي

ظهرت في الآونة القريبة ظاهرة عجيبة جداً رسخت مفهوم نجاح وسائل الاعلام والتواصل الأجتماعي في التعامل مع مشاكل المواطنين ؛

واثبتت فشل العمل الميداني لمسؤولي الدولة!!!

كلما ظهر فديو او خبر او قصة على وسائل الاعلام تنقل مأساة مواطن او مواطنة تخص خلل في مـــلف من ملفات الدولة وما اكثرها ؛ والتي من المفترض هي مسؤولية بديهية للكابينة التنفيذية والتشريعية تشمر السواعد من قبل الجميع يتسابقون لاصدار البيانات التي تستنكر وتشجب وتحث الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات بحق المقصر ونصرة المظلوم، مع انهيال سيل التغريدات التويترية التي نرى الابطال من المسؤولين الحكوميين يتسابقون في اختيار الكلمات المنمقة والنابعة عن إيمانهم الراسخ بحق مواطنهم بالعيش الكريم ويتمنون ان يحققوه لولا بعد المسافات والبحار والمحيطات التي تفصلهم عن مواطنيهم !!!!

بالاضافة لانصرافهم بترتيب علاقات الدولة خارجياً لان الداخل ليس مهم كثيراً !!

التساؤل الذي يؤرقني كثيراً ايهما اقرب لمعاناة المواطن الاعلام بمختلف وسائله والقائمين عليه ام المسؤولون المستنكرون الشاجبون المغردون دائماً والرافضون حتى لانفسهم دون ان يعلموا؛

(كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لا تَفْعَلُونَ ) صدق الله العظيم

اولاً دعوني أقف تحية واحتراماً واجلالاً لكل المبدعين المجاهدين من الإعلاميين ، لان مهمتهم بالعراق هي اليوم جهاد يرتكز للقاعدة الاخلاقية الرصينة التي تمثل روح العمل الاعلامي الانساني والموضوعي والحيادي ؛

ولنتوقف عند اخواننا اصحاب المسؤولية في بلد اقل مايمكن ان نقول عنه ينوء بالجراح ونقول لهم ” كلام الدنيا لايملأ قدحاً فارغاً ” لذلك احتفضوا ببياناتكم وسيول تغريداتكم لانفسكم واكرمونا بعملكم ، دعوا افعالكم واعمالكم هي من تتحدث عن هوياتكم وتسجل انجازاتكم :

بعد اليوم نحن لانثق ولانصدق ولا نحترم ماتقولون لان كلامكم لايضمد الجراح ولايوفر فرصة عمل لشاب عاطل ، بياناتكم لن تعيد كرامة من انتهكت كرامته ولن تطعم اطـــــــفال ايتام لايجدون قوتهم اليومي وانتم مسؤولون امام الله عنـــــهم ” وقفوهم إنهم مـــــسؤولون ” دعونا نستذكر انجازاتكم وفعلكم المـــيداني ولانطلع على كتاباتكم وكأنكم مراسلو فضائيات.

كل البلدان تنهض من ركامها عندما يكون قادتها رجال دولة قادرين على تحمل اعباء المسؤولية والنهوض بها رغم الصعاب وهنا يُكمن معنى “رجل الدولة ” فكــــــونوا رجال دولة بحـــــجم اسم العـــراق وهيبة شعبه الكريم وابتـــــعدوا عن ردود الفعل المنغمسة بالتملق لانــــها لاترضي مواطناً ولاتبني بــلداً والله من وراء القـــــــصد.