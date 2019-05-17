ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬الإماراتي‭ ‬شريان‭ ‬نفطي‭ ‬خارج‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز

دبي-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬سلّطت‭ ‬واقعة‭ ‬تعرّض‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط‭ ‬لعمليات‭ ‬«تخريبية»‭ ‬قبالة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إيران،‭ ‬خارج‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭.‬

وأثارت‭ ‬الواقعة‭ ‬توتّرات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تصعيد‭ ‬كلامي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬عزّزت‭ ‬تواجدها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ملمّحة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬إيراني‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬السفن‭.‬

‭- ‬أهمية‭ ‬موقعه‭ -‬

يقع‭ ‬ميناء‭ ‬إمارة‭ ‬الفجيرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬أبوظبي،‭ ‬أكثر‭ ‬الامارات‭ ‬السبع‭ ‬ثراء‭ ‬والتي‭ ‬تنتج‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭. ‬ويبعد‭ ‬الميناء‭ ‬70‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬عن‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬و80‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬عن‭ ‬ميناء‭ ‬جاسك‭ ‬الايراني،‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمياه‭ ‬الخليج‭.‬

وميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬هو‭ ‬المرفأ‭ ‬الإماراتي‭ ‬لوحيد‭ ‬المتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بحر‭ ‬العرب،‭ ‬خارج‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭. ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬هدّدت‭ ‬إيران‭ ‬بإغلاق‭ ‬المضيق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشوب‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬أغلق‭ ‬المضيق،‭ ‬تستطيع‭ ‬الإمارات‭ ‬تصدير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نفطها‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬الذي‭ ‬سيتحول‭ ‬حينها‭ ‬إلى‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬رئيسي‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬كونه‭ ‬سيصبح‭ ‬البوابة‭ ‬البحرية‭ ‬الأهم‭ ‬للامارات‭.‬

‭- ‬محطّة‭ ‬نفطية‭ -‬

تحوّلت‭ ‬الفجيرة‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الاخيرة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإماراتي،‭ ‬كونها‭ ‬تضم‭ ‬منصتين‭ ‬لتصدير‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬مينائها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خزّانات‭ ‬نفطية‭ ‬ضخمة،‭ ‬وخط‭ ‬أنابيب‭ ‬ينقل‭ ‬النفط‭ ‬إليها‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭. ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬406‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وينقل‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬إلى‭ ‬الفجيرة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬طاقته‭ ‬لتبلغ‭ ‬1,6‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

وتتمتع‭ ‬منصتا‭ ‬التصدير‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬سنويا،‭ ‬واستقبال‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬العملاقة‭.‬

ويضم‭ ‬الميناء‭ ‬خزانات‭ ‬نفطية‭ ‬ضخمة‭ ‬تقدّر‭ ‬سعتها‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الخام،‭ ‬أي‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭. ‬وكانت‭ ‬أبوظبي‭ ‬منحت‭ ‬مؤخرا‭ ‬عقدا‭ ‬بقيمة‭ ‬1,2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬تخزين‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭.‬

‭- ‬تاريخ‭ ‬الميناء‭ -‬

بدأت‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬سنة‭ ‬1978،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬دشن‭ ‬المرفأ‭ ‬سنة‭ ‬1983‭.‬

وزار‭ ‬حاكم‭ ‬الفجيرة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الشرقي‭ ‬الميناء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬معلنا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬الرسمية،‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المرفأ‭ ‬«على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬ورفع‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية»‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بالمنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬«للشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتخزينها‭ ‬عالمياً،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬يحتل‭ ‬موقعاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬متميزاً‭ ‬خارج‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬على‭ ‬البحار‭ ‬المفتوحة»‭.‬