ميلوني في بغداد..تفاهمات للتعاون الاقتصادي واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬نظيرته‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لها‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬لزيارة‭ ‬القوات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وتجري‭ ‬ميلوني‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للقوات‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بزيارة‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬واللقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬بعد‭ ‬لقائها‭ ‬السوداني‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬مستعدّ‭ ‬‮«‬لتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬والمياه‭ ‬والصحة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭.‬‮ ‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمتطورة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وفي‭ ‬استثمار‭ ‬الغاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يزود‭ ‬إيطاليا‭ ‬بما‭ ‬تحتاجه‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭.‬

العراق‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بالنفط‭ ‬لكن‭ ‬عقوداً‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬والحروب‭ ‬أنهكت‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭.‬‮ ‬

ويشكّل‭ ‬وقف‭ ‬حرق‭ ‬الغاز‭ ‬المصاحب‭ ‬للنفط‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭. ‬التقت‭ ‬ميلوني‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭. ‬‮ ‬

تنشر‭ ‬إيطاليا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬نحو‭ ‬650‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬بريما‭ ‬بارتيكا‮»‬‭ ‬الداعمة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ولم‭ ‬تعترض‭ ‬المليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬إيطالي‭ ‬كما‭ ‬اعترضت‭ ‬على‭ ‬الأمريكيين‭..‬

ويعمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬القيادة‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وهم‭ ‬يهتمون‭ ‬بتدريب‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬ويقدمون‭ ‬أيضًا‭ ‬الدعم‭ ‬الإداري‭ ‬لها‭.‬‮ ‬

وميلوني‭ ‬زعيمة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬أخوة‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ (‬فراتيللي‭ ‬ديتاليا‭) ‬اليميني‭ ‬المتطرف،‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬أول‭ ‬سيدة‭ ‬تتولى‭ ‬قيادة‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وهي‭ ‬تترأس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬‮ ‬