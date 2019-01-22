ميكافيلية التّل – علي الصحن

(الميكافيلية) مصطلح يعبر عن مذهب فكري سياسي أو فلسفي يمكن تلخيصه في عبارة (الغـــــــاية تبرر الوسيلة) وينســـــــب هـــــــذا المبدأ إلـــــــــى الدبــــــــلوماسي والكاتـــــــب الإيطـــــــالي (نيكولو مكــــــيافيلي) 1469-1527م .

تعد هذه القاعدة اليوم هي الدرس الأول التي يتقمصها بعض المحسوبين على الساحة السياسة العراقية الزائفة ، حيث يضعها نصب عينيه ويتبناها لتبرر له الاستبداد وممارسة الطغيان والفساد الأخلاقي ،هذا على مستوى الفرد من منظور مكيافيلي …

ولكن السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن هل لهذا الفكر علاقة ارتباط معين بسلوك العقل الجمعي للمجتمع .. ؟

نعم ثمة ازدواج عجيب ، يحمل بين طياته تراكَم العادات السيئة القديمة وولادة العقل البشري الحديث ، وعليه اصبحت المساحة العقلية اليوم محددة بسياجات فكرية تمنعه من يتجاوز تلك الثقافة ،مع الأسف .

قديما ، عندما تنظر من خلال النافذة التاريخية ، تشاهد بوضوح كيف تحكم هذا السلوك بعقلية الفرد الواحد والجمعي السياسية على حَدٍّ سَواءٌ ، ومايهمنا هو تأَثَّرَ الفكر الجمعي ،لماذا .. ؟

نعم عندما يكون أسيراً للنزعة العشائرية المُحكمه بجغرافيه البيئة المغلقه ،أو الحزبيه السياسية أو الدينية، ومايعزز ذلك، التجارب التاريخية، وخير مثال عندما سُئل أحدهم أيها أفضل علي (ع) أم معاوية فردَ (الصلاة خلف علي أتم والجلوس إلى مائدة معاوية أدسم والوقوف على التل أسلم ) ،

ذلك التل الذي بات رمزا أَنحْدَرْت عليه ازدواجية الشخصية الإنسانية ، منذ ذلك التأريخ، وأنموذج واضح لشدة انصياع الفكر الفردي للفكر الجمعي القائم إنذاك، وعليه لم يعد قادرا على الاستقلالية الفكرية أو لديه حرية الخيار بين الحق والباطل، بسبب الأهواء، والضغوط التي تحيط به في تلك المرحلة .

واليوم هل للفلسفة القديمة هذه تأثير واضح ..؟نعم بدأت تتجذر في عقلية مجتمعنا منذ عدة عقود بغض النظر عن المعتقد أو الأنتماء، ونحنُ نراقب بعين القلق الكثير من أبناء هذا المجتمع ولا سيما فئة الشباب يعيش حالة الانسلاخ الفكري (الموت الصامت) ويكتفي فقط بالنظر من أعلى التل على مايحدث ويدور في الواقـــــع السياسي،الأجتماعي والديني .

لذا بات هذا المشهد(الوقوف على ذاك التل البعيد)،من الثوابت بل من المُسلمات، في إدبيات وثقافة هذه الأمة ، لماذا .. ؟

بصراحه شديدة لا أستطيع الأجابه أو الجزم من خلال وجهة نظر كاتب ، لعلي أكون إنحْدَرْتُ من سفح ذاك التل حاملاً بعض الشيئ ، من موروثاتهِ الفكريه .

ولكن أعتقد من وجهة نظر أنسان عاش تجربة الواقع ،المشكلة لاتتعلق بطبيعة الأديان أو بقياداته السماوية المتمثلة بالرسل والأنبياء أو الأوصياء من بعدهم ، لأن جميع الأديان جاءت لكسر قيود التبعية العمياء ،وخدمة البشر ، لكن المشكلة كل المشكلة هو مابعد رسالة السماء ، والشواهد التأريخية كثيرة ؛ على مستوى جميع الأديان ، اليــــــــهودية،المسيحية وحتى الأسلامـــــــية،حيث تلاحظ بوضوح كيف .. ؟

أمة الرسول محمد(ص) أنحرفوا عن توجيهاته وتعاليمه ، هذه الأمة صاحبة السر العجيب ،يخاطبهم الله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ……. (3)المائدة

فينجرفون عن وصية الرسول(ع) ويتركون أهداف السماء .. !! اَي غايةً وأي مصلحه ابتغاها عقلها الجمعي ،وأي أمة ازدواجيه هذه،التي انقلبت فجأةً بعد وفاة نبيّها(ع) .

(أفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (144) آل عمران .. نعم أنها الحقيقة المرة ، التي ترسخت وتجذرت في عقلية هذه الأمة، نتيجة الانخراط في التفكير الجمعي من دون تدبر وتفكر ،إذاً مخاطرهِ أخذت تهدم ركائز الامن والاستقرار الفكري، مما يسهل خضوع الشباب وتحريكهم لأهداف غير نبيلة، خصوصا عندما يستخدم الدين المسيس أَسِير العاطفة في نشر معتقدات خاطئة ومنحرفة،تؤثر في عقولهم بفرض تصورات وآراء مدمرة،مستغلة شعور اللاوعي في بُنية تفكيرهم ، إن أكثر الفئات تأثراً بالتفكير الجمعي هي فئة الشباب، ولاسيما تلك الفئة التي تعاني قلة التعليم والفقر، وغالباً ما تكون مهمشة في حياتها ، واليوم نشاهد بعين الألم كيفية إنخراط الشباب إلى المليشيات والأحزاب الفاسدة،لذا باتت هذه الفئة اكثر تأثرا بما تمثله المؤسسات الحزبية المنحرفة أو المنظمات ذات التوجه المجهول،التي ترى مصلحتها في إخضاع التفكير الفردي لسياساتها وأهدافها وعلى نحو لا تسمح بحرية التفكير للآخرين،ومع شديد الأسف اصبحت هذه البيئة ملائمة ومناسبة جدا لتكاثر بكتريا الميليشيات والأحزاب الفاسدة في هذا الوطن .