ميقاتي يعتذر عن إساءة معاملة الطلبة العراقيين

بغداد – ندى شوكت

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتذارا من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، عن الاساءة للطلبة العراقيين بعد الاحداث التي شهدتها وزارة التربية والتعليم اللبنانية خلال معادلة الشهادة الثانوية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ميقاتي جدد أسفه للسوداني عما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان)، مؤكدًا (اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم)،

بدوره أكد السوداني (ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات أبنائنا الطلبة العراقيين في لبنان، وقدّم شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية). وعم الغضب اوساط الطلبة الذين ينتظرون تسلم شهادت الثانوية للحصول على المعادلة بعد الاعتداء عليهم من قبل الامن اللبناني ،الامر الذي اثار ردود افعال على مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر حجم المعاناة التي يواجهها الطلبة العراقيين في لبنان. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان بهدف متابعة شؤون الطلبة في لبنان. فيما تلقت (الزمان) رسائل وشكاوى من عشرات طلبة الدراسات العليا العراقيين في الجامعات اللبنانية ،اعربوا خلالها عن استياءهم جراء تأخر معادلة شهادات الثانوية والبكالوريوس منذ اكثر من عام ،وطالبوا الحكومة بـ(مفاتحة نظيرتها اللبنانية لاتخاذ اجراءات فعلية بشأن مشكلة الشهادات ومتابعة الجامعات التي تحاول استغلال الطلبة وزيادة اقساط الدراسة).