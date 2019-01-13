ميغان‭ ‬تتولى‭ ‬رعاية‭ ‬أربع‭ ‬منظمات‭ ‬تشمل‭ ‬المسرح‭ ‬وحقوق‭ ‬المرأة

لندن - الزمان
اعلنت الأمريكية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن أنها أصبحت راعية لأربع منظمات تدافع عن قضايا محببة إليها، تشمل المسرح الوطني وجمعيات خيرية تدعم حقوق المرأة والحيوانات.
وكانت قد نقلت لملكة إليزابيث صاحبة الـ 92 عاما، رعاية المسرح الوطني ورابطة جامعات الكومنولث التي تولتها لعقود، إلى ميجان التي تزوجت حفيد الملكة في العام الماضي.
وبحسب مواقع اخبارية بريطانية ، ستصبح ميجان، دوقة “ساسكس” راعية أيضا لجمعية “سمارت ووركس” الخيرية، والتي تساعد النساء اللائي يتعطلن عن العمل لفترات طويلة وجمعية “مايهيو” المدافعة عن حقوق الحيوانات.
قصر كينزنجتون أفاد في بيان له: “يسعد الدوقة أن تصبح راعية لمنظمات وطنية وشعبية أيضا، هي جزء من النسيج البريطاني، وتتطلع للعمل معها لجذب اهتمام عام أوسع نطاقا لقضاياها”.
واصدر المسرح الوطني البريطاني بيانا جاء فيه: إنه يتشرف بالترحيب بميجان، الممثلة الأمريكية السابقة، والتي لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني “سوتس”، قبل أن تتزوج هاري.
وقال وفوس نوريس مدير المسرح الوطني: تشاركنا الدوقة إيماننا الراسخ بأن المسرح قوة تجمع الناس من جميع الطوائف ومختلف الاتجاهات، أتطلع بشدة للعمل عن كثب مع سموها في الأعوام المقبلة.