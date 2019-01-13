ميغان‭ ‬تتولى‭ ‬رعاية‭ ‬أربع‭ ‬منظمات‭ ‬تشمل‭ ‬المسرح‭ ‬وحقوق‭ ‬المرأة

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان

اعلنت‭ ‬الأمريكية‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬زوجة‭ ‬الأمير‭ ‬البريطاني‭ ‬هاري،‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬راعية‭ ‬لأربع‭ ‬منظمات‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬محببة‭ ‬إليها،‭ ‬تشمل‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬وجمعيات‭ ‬خيرية‭ ‬تدعم‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والحيوانات‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬نقلت‭ ‬لملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬صاحبة‭ ‬الـ‭ ‬92‭ ‬عاما،‭ ‬رعاية‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬ورابطة‭ ‬جامعات‭ ‬الكومنولث‭ ‬التي‭ ‬تولتها‭ ‬لعقود،‭ ‬إلى‭ ‬ميجان‭ ‬التي‭ ‬تزوجت‭ ‬حفيد‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وبحسب‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬بريطانية‭ ‬،‭ ‬ستصبح‭ ‬ميجان،‭ ‬دوقة‭ ‬“ساسكس”‭ ‬راعية‭ ‬أيضا‭ ‬لجمعية‭ ‬“سمارت‭ ‬ووركس”‭ ‬الخيرية،‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يتعطلن‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬وجمعية‭ ‬“مايهيو”‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوانات‭.‬

قصر‭ ‬كينزنجتون‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له:‭ ‬“يسعد‭ ‬الدوقة‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬راعية‭ ‬لمنظمات‭ ‬وطنية‭ ‬وشعبية‭ ‬أيضا،‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬البريطاني،‭ ‬وتتطلع‭ ‬للعمل‭ ‬معها‭ ‬لجذب‭ ‬اهتمام‭ ‬عام‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬لقضاياها”‭.‬

واصدر‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬البريطاني‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه:‭ ‬إنه‭ ‬يتشرف‭ ‬بالترحيب‭ ‬بميجان،‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السابقة،‭ ‬والتي‭ ‬لعبت‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬“سوتس”،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتزوج‭ ‬هاري‭.‬

وقال‭ ‬وفوس‭ ‬نوريس‭ ‬مدير‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني:‭ ‬تشاركنا‭ ‬الدوقة‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬المسرح‭ ‬قوة‭ ‬تجمع‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الطوائف‭ ‬ومختلف‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬أتطلع‭ ‬بشدة‭ ‬للعمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭.‬