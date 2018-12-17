قطار ليفربول يتجاوز محطة الشياطين الحمر

ميسي يقود برشلونة لإكتساح ليفانتي بخماسية وليون يُهين موناكو

{ مدن – وكالات

حقق فريق نادي برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب مضيفه، ليفانتي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني. وكان ليونيل ميسي قد صنع الهدف الأول بطريقة رائعة للمهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز في الدقيقة 35? ثم تكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 43 بعد انطلاقة رائعة. وفي الشوط الثاني، عاد أبو تياغو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه إثر تمريرة عرضية اعتيادية من جانب النجم الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 47 ثم وقع صاحب الـ 31 عامًا على الهاتريك في الدقيقة 60 بعد عمل جماعي مميز وتوزيعة من لويس سواريز من الجانب الأيسر إلى آرتورو فيدال، الذي لعب الكرة بدوره عرضية مرة أخرى في العمق إلى صاحب القميص رقم 10 ليسجل هدفه الثالث في هذه المباراة. ولم يكتفِ رجال المدرب فالفيردي بتلك الرباعية، بل أضاف المدافع المحب للتهديف، جيرارد بيكيه الهدف الخامس من اللعب المفتوح في الدقيقة 88 بعد تمريرة ميسي. وبذلك، يُعيد برشلونة فارق النقاط الثلاث مع أقرب ملاحقيه، إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

صدارة الهدافين

وحلق الأسطورة الأرجنتينية في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة بعد “الهاتريك” ? ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع عشر في ستة عشر جولة خلال الموسم الحالي ، متفوقاً على أقرب ملاحقيه لويس سواريز والذي سجل هدفاً في نفس المباراة ، وهداف جيرونا كريستيان ستيواني ، ونجم سيلتا فيجو إياجو أسباس. وسجل لويس سواريز وكريستيان ستواني إحدى عشر هدفاً ، ويتواجد إياجو أسباس في المركز الرابع بعشرة أهداف. وتضم قائمة هدافي الدوري الإسباني كل من : أولاً : ليونيل ميسي 14 هدفاً . ثانياً : لويس سواريز 11 هدفاً . ثالثاً : كريستيان ستيواني 11 هدفاً . رابعاً : إياجو أسباس 10 أهداف . خامساً : ماكسي لوبيز (سيلتا فيجو) 8 أهداف . سادساً : أندريه سيلفا (إشبيلية) 8 أهداف . سابعاً : بورخا إيجليساس (إسبانيول) 8 أهداف . ثامناً : روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف . وبالنسبة لقائمة أكثر صانعي الأهداف في الليجا ، فإن ليونيل ميسي يتصدر القائمة أيضاً بعد صناعة 10 أهداف لزملاءه في برشلونة ، ويحتل المهاجم الفرنسي ونجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان المركز الثاني برصيد ستة أهداف ، بالشراكة مع بابلو سارابيا لاعب إشبيلية الذي يتواجد في المركز الثالث. ويأتي وسام بن يدر من إشبيلية وجوني لاعب ديبورتيفو ألافيس في المركزين الرابع والخامس بخمسة أهداف لكل منهما.

ثنائية شاكيري

تمكن نادي ليفربول من تحقيق انتصار ثمين وصعب على حساب مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اول امس الأحد، على أرضية ملعب الأنفيلد، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي. وفرض ليفربول ضغطاً عالياً على مانشستر يونايتد منذ بداية المباراة، ما جعله يصنع بعض الفرص الحقيقية للتسجيل مستفيداً من تراجع الضيوف إلى الخلف وتقوقعهم في مناطقهم، لكن تلك المناورات مرت بسلام على مرمى الشياطين الحمر. وفي الدقيقة السابعة، تسبب روميلو لوكاكو في إلغاء هدف لصالح فريقه بعد عرضية رائعة من أشلي يونج على الجهة اليسرى، حيث شارك المهاجم البلجيكي في اللعبة بعدما كان في وضعية تسلل، وهو ما جعل الحكم يعلن عن عدم صحة الهدف. وفي الدقيقة 24 نجح ساديو ماني في قص شريط التسجيل بعد تمريرة رائعة من فابينيو وضعت المهاجم السنغالي في انفراد صريح مع الحارس ديفيد دي خيا، ليقوم نجم الريدز بركن الكرة في الشباك بطريقة رائعة واضعاً فريقه في المقدمة. وفي الدقيقة 33 ارتكب أليسون بيكر هفوة قاتلة ليمنح مانشستر يونايتد هدف التعادل عن طريق جيسي لينجارد، بعد عرضية أرضية خادعة من روميلو لوكاكو الذي هرب من الرقابة اللصيقة ليتمركز في الجهة اليسرى، وهو ما جعله يمرر تلك التمريرة. وفي الشوط الثاني، أقحم يورجن كلوب شيردان شاكيري مكان الغيني نابي كيتا، لينجح اللاعب السويسري في وضع ليفربول في المقدمة، بهدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 73 والثاني في الدقيقة 80 بتسديدتين لم تتركا أي فرصة للحارس دي خيا من أجل صدهما. وبهذا الانتصار، تمكن ليفربول من استعادة صدارته لجدول الدوري الإنجليزي بعدما خسرها مساء أمس السبت لصالح مانشستر سيتي، حيث رفع رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 29 في المرتبة السادسة.

خسارة موناكو

حسم ليون قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي بتحقيقه الفوز على موناكو بثلاثية نظيفة ، في مباراة جمعتهما مساء اول امس الأحد. ونجح موناكو بالفوز بثلاثية على كتيبة المدرب الفرنسي تيري هنري ، لتزداد أزمة الأخير مع موناكو بعد أشهر من استلامه مهمة تدريب الفريق خلفاً لليوناردو جارديم. وسجل ثلاثية ليون في المباراة كل من حسام عوار ونبيل فقير وفيرلاند ميندي في الدقائق 6 و34 و59 على التوالي. ورفع ليون رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 محتلاً المركز الثالث ، بينما يقبع موناكو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاثة عشر نقطة. وشهدت الجولة تأجيل مباراة مارسيليا وبوردو ، بينما فاز ليل على نيم بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل نيس مع سانت إيتيان بهدفٍ لمثله.

فوز روما

نجح روما في تذوق طعم الانتصارات مجدداً بتحقيقه الفوز على جنوى ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في مباراة جمعتهما مساء اول امس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي. وتعادل روما مرتين وخسر ثلاث مرات في المباريات الخمس الأخيرة ، لتنتهي سلسلة النتائج السلبية لذئاب العاصمة الإيطالية. وافتتح كريستوف بياتيك هداف الدوري الإيطالي أهداف المباراة لصالح جنوى في الدقيقة 17 قبــــل أن يعادل فيديريكو فازيو النــــتيجة في الدقيــــقة 31 ومن ثم عاد الضيوف للتقدم بهدف أخر في الدقيقة 33.

ونجح روما بقلب النتيجة في الدقيقتين 45 و59 بهدفين سجلهما جاستن كلويفرت وبراين كريستانتي. وارتفع رصيد روما بهذا الفوز إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز السادس ، وبفارق نقطتين بشكلٍ مؤقت عن ميلان الرابع ، ونقطة عن لاتسيو الخامس.