ميسي يفوز بجائزة أفضل رياضي بالعالم

بغداد- الزمان

فاز نجم الأرجنتين، وباريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها ميسي، بالجائزة بعد أن تحصل عليها في عام 2020 مع بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون، وقد كان وقتها أول لاعب كرة قدم يتمكن من نيلها.

ابطال التنس

وتعتبر جائزة لوريوس الجائزة العالمية الوحيدة التي تكرم أفضل الرياضيين من رياضات مختلفة، حيث تضم أكاديمية لوريوس أكثر من 60 عضواً، كما سبق أن فاز بالجائزة روجر فيدرير، ورافاييل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، أبطال التنس، ومايكل شوماخر، وسيباستيان فيتل، أبطال سباقات “الفورمولا 1 وتايغر وودز، بطل الغولف، وأوسين بولت،بطل ألعاب القوى.

وقال ميسي بعد حصوله على التتويج شكرًا جزيلاً لمنحي الجائزة، إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا الحفل، إنه لشرف لي أن أشارك الفائزين الآخرين بهذا التكريم، من الجيد دائمًا الحصول على اعتراف مثل هذا، لكن كرة القدم هي رياضة جماعية وقد حققت هذا العام حلمي الأكبر وهو الفوز بكأس العالم مع فريقي.

وأضاف لقد كلفني ذلك غالياً، بالفعل في نهاية مسيرتي المهنية، لقد شعرت بسعادة كبيرة مع برشلونة وحزن كبير على المنتخب الوطني، لكن كان لدي الكثير من الصعوبات في طريقي وهو ما سمح لي بالتطور، شكرا لأفـــــــــراد عائلتي الذين يحترمونني، أنا ممتن، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، على الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقــــــــت، إلا أنه كان أفضل شيء حدث لي ولنا كدولة بعد فترة طويلة، مع كل ذلك إنه للأرجنتين.