ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية



© AFP ليونيل ميسي في مباراة سان جرمان وليون في ملعب بارك دي برانس في 2 نيسان/أبريل 2023

باريس (أ ف ب) – قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها الى السعودية مطلع الاسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون اذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الاسبانية “كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الاسابيع الأخيرة”.

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به “قمت بتنظيم السفر ولم اتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. انا اعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. اطلب الصفح من زملائي ومن النادي”.

وكان مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه ادلى بأول تعليق على قضية ايقاف ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

واختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل يومين من الحلول على تروا في الدوري المحلي “أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها ايقاف ليو (ميسي). بعد ابلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتُّخذ قرار، لن أعلّق عليه”.

وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته.

وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم تؤكد مصادر النادي لفرانس برس المدة، قائلة إن الأرجنتيني سيتغيب “أياماً عدة”.

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي. وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في المملكة العربية السعودية في إطار عقده مع هيئة السياحة.

-لحظة حاسمة-

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جرمان، حيث إنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.

وعما إذا كان ميسي سيلعب مجدداً مع سان جرمان، قال غالتييه “سنرى في اللحظة التي يعود فيها ليو، سنرى ماذا سيحصل. طبعاً ستحصل محادثات مع الجميع في النادي، لكن أيضاً مع ليو المعني الأوّل”.

في الأرجنتين، وصفت الصحف المحلية القرار بالجائر، فكتبت “أوليه”: “قاسية جداً (…) لأنه الأفضل في العالم، كان سلوكه مثالياً طوال مسيرته”.

وفي فرنسا، انتقد المدرب أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبراً أنه “لا نمّس بميسي، مهما فعل”.

وعبّرت مجموعات من جماهير النادي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والادارة الأربعاء، أمام مقر سان جرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهناً.

وعزّز النادي المملوك قطرياً الحماية أمام مقر التدريب في “كان دي لوج” ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي أمثال ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراري، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصادر مطلعة على هذه الاجراءات.

وهتف المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان “سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)” و”استقالة الإدارة” و”باريس هو نحن”.

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