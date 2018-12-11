الدوري الأوربي يستعد لإستقبال ضيوف جدد

ميسي وصلاح على رأس 50 مرشحاً لتشكيلة يويفا

{ مدن- وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة الأفضل، في 201 بناءً على ما قدموه هذا العام، في بطولات القارة العجوز.

ونشر “يويفا” عبر موقعه الرسمي، قائمة تضم 50 لاعبًا، على أن يتم اختيار أفضل تشكيلة، مكونة من 11 لاعبًا، بناءً على تصويت الجمهور.

ويمتلك ريال مدريد، بطل أوروبا، 9 لاعبين في قائمة المرشحين، يليه برشلونة بـ7 ثم أتلتيكو مدريد وليفربول (6) فيما تم ترشيح 4 لاعبين من يوفنتوس، و3 من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وجاءت الترشيحات كالتالي:

حراسة المرمى

“أليسون بيكر (ليفربول) – هوجو لوريس (توتنهام) – كيلور نافاس (ريال مدريد) – تير شتيجن (برشلونة) – يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)”.

الدفاع

“جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي (برشلونة) – سيرجيو راموس، مارسيلو، رافاييل فاران (ريال مدريد) – خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كاليدو كوليبالي (نابولي) – كوستاس مانولاس (روما) – جوتشوا كيميتش (بايرن ميونخ)”.

الوسط

“لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، إيسكو (ريال مدريد) – نجولو كانتي، إيدين هازارد (تشيلسي) – دافيد سيلفا، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – فلوران توفان، ديميتري باييه (مارسيليا) – جيمس ميلنر (ليفربول) – ميراليم بيانيتش (يوفنتوس) – إيفان راكيتيتش (برشلونة) – ساؤول نيجويز (أتلتيكو مدريد) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد)”.

الهجوم

“نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) – محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو (ليفربول) – ليونيل ميسي، لويس سواريز (برشلونة) – باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – هاري كين (توتنهام) – روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) – إيدين دجيكو (روما) – جاريث بيل (ريال مدريد)”.

ومن جهة اخرى بعد تأهل 12 فريقًا، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يتبقى تحديد هوية الفرق الـ4 الأخيرة، من خلال منافسات الجولة السادسة لدور المجـموعات.

وفي الوقت ذاته، يستعد الدوري الأوروبي لاستقبال 8 ضيوف جدد، وهي الفرق التي ستحتل المركز الثالث في دور المجموعات، بدوري الأبطال.

وحتى هذه اللحظة، تحددت هوية 3 فرق ستنتقل إلى الدوري الأوروبي، وهي: كلوب بروج البلجيكي (المجموعة الأولى)، وبنفيكا البرتغالي (المجموعة الخامسة)، وفالنسيا الإسباني (المجموعة الثامنة).

وفي السطور التالية، نسلط الضوء على حسابات الانتقال إلى هذه المسابقة، في المجموعات الخمس الأخرى:

المجموعة الثانية

سيكون المتأهل من هذه المجموعة، ضيفا ثقيلا على الدوري الأوروبي، حيث يسعى توتنهام الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 7 نقاط، للفوز على برشلونة في الجولة الأخيرة.

ويتفوق الفريق الإنجليزي بفارق المواجهات المباشرة، على إنتر ميلان، الذي يحمل في رصيده 7 نقاط أيضا، وسيلاقي أيندهوفن (نقطة واحدة)، الذي فقد الأمل في احتلال المركز الثالث، بينما صعد برشلونة (13 نقطة) إلى الدور التالي في دوري الأبطال.

المجموعة الثالثة

هي المجموعة الأكثر تعقيدا، لأن جميع الفرق بها، يمكنها التحول للمشاركة في “يوروبا ليج”.

ويتصدر نابولي برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة ليفربول (6 نقاط).

أمّا باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فسيلعب أمام النجم الأحمر الصربي (4 نقاط).

المجموعة الرابعة

بعد تأهل بورتو (13 نقطة) وشالكه (8 نقاط)، إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، يبقى الصراع على المركز الثالث في هذه المجموعة، بين جالطة سراي التركي (4 نقاط)، ولوكوموتيف موسكو الروســـــي (3 نقاط)، على مكان في الدوري الأوروبي.

وسيستضيف جالطة سراي نظيره بورتو، الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب لوكوموتيف في ضيافة شالكه.

المجموعة السادسة

تأهل عن هذه المجموعة إلى ثمن النهائي، مانشستر سيتي المتصدر بـ10 نقاط.

ويبقى الصراع على البطاقة الثانية، بين ليون (7 نقاط)، وشاختار دونيتسك (5 نقاط).

والمواجهة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء المقبل، ستقول كلمة الفصل، علما بأن هوفنهايم صاحب المركز الرابع، برصيد 3 نقاط، يتمنى خسارة الفريق الأوكراني، بشرط الفـــــوز على الســـــيتي، من أجل ضمان احتلال المركز الثــــــالث.

المجموعة السابعة

يحلم فيكتوريا بلزن التشيكي (4 نقاط)، بخدمة من متصدر المجموعة، ريال مدريد (12 نقطة)، من أجل ضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي، عندما يلتقي الفريق الملكي مع سيسكا موسكو (4 نقاط أيضا)، مساء الأربعاء.

وسيلاقي بلزن ضيفه الإيطالي، روما (9 نقاط)، في إطار ذات الجولة، وفي حال فوز الريال، وانتهاء هذه المباراة بالتعادل، سينتقل الفريق التشيكي إلى البطولة الأخرى.