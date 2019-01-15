الكهرباء تنجز إصلاح 451 محّولة وتعيدها للعمل خلال 2018

ميسان: قرب إفتتاح أضخم مجمّع لمعالجة النفط بطاقة 200 ألف برميل يومياً

العمارة -ميسان

اعلنت شركة نفط ميسان عن عزمها افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد اضخم مجمعاتها النفطية وسيسهم في زيادة انتاجها بمقدار 200 الف برميل يوميا في حقل الحلفاية العائد للشركة .واوضح مدير عام الشركة عدنان نوشي ان (هذا المشروع يمثل المرحلة الاخيرة لعمليات تطوير حقل الحلفاية وتم احالته الى شركة cpecc الصينية وباشرت به في نيسان من العام الماضي 2017 وقد بلغت نسبة الانجاز اكثر من 96 بالمائة)، مشيرا الى ان (ملاكات نفط ميسان وشركة بتروجاينا الصينية المستثمر الرئيسي لحقل الحلفاية اشرفوا على عمليات انجاز هذا المجمع).

معالجة طاقة

واضاف (يتضمن المشروع نصب وتشغيل اربع ضفاف للمعالجة بطاقة 50 الف برميل يوميا لكل ضفة ، وتتكون كل ضفة من عدد من عازلات الغاز وعازلات الملح والماء الكهروستاتية وعدد من المبادلات الحرارية والصمامات الكهربائية والهيدروليكية وكابسات الغاز وملحقاتها ، وكذلك ينضمن المشروع نصب مجمع الانابيب الموحد بطاقة 200 الف برميل يوميا الذي يربط الابار بضفاف المجمع الاربعة ، كما يتضمن المشروع انشاء 4 خزانات كبيرة سعة الخزان الواحد 30 الف برميل و11 خزان مختلفة الاستخدامات ومد 6 خطوط ناقلة رئيسية ونصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150ميغا واط لتشغيل المشروع اضافة الى نصب منظومة سيطرة الكترونية عالية الدقة للتحكم بعمليات الانتاج والمعالجة ومنسوب النفط في الخزانات).يشار الى ان حقل الحلفاية شهد تنفيذ عمليات تطوير غير مسبوقة منذ العام 2010 بعد احالته الى شركة بتروجاينا الصينية في جولات التراخيص الثانية وصولا الى انتاج 400 الف برميل يوميا وكميات كبيرة من الغاز الذي من المؤمل معالجته والاستفادة منه من خلال مشروع معالجة الغاز لانتاج 300 مليون مكعب قدم قياسي ( مقمقم ) الذي هو قيد الاحالة الى شركات التنفيذ .على صعيد اخر أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع تشكيلات الشركة العامة لتوزع كهرباء الجنوب ، عن صيانة وإصلاح عدد كبير من المحولات لمختلف السعات وتعيدها للعمل في الشبكة الكهربائية في المحافظة خلال العام الماضي .

عملية صيانة

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي ان (عمليات الإصلاح والصيانة خلال عام 2018 بلغت 451 محولة وذات سعات مختلفة بعد تأهيلها أعيدت للعمل ضمن الشبكة الكهربائية قي عموم المحافظة). وتابع (أن عملية الصيانة والإصلاح تتم من خلال الملاكات الهندسية و الفنية في شعبة فحص وصيانة المحولات التابعة للفرع ، وموضحاً بان أعمالهم تتلخص باستبدال الملفات المعطوبة لجهة الضغط العام لإعادة القلب الحديدي ، واستبدال وصيانة عوازل الضغط العالي و الواطئ فضلاً عن لحام البدن مع إضافة كميات من الزيت والفلتره بواسطة جهاز خاص).وأشار (الى أن من ضمن أعمال الصيانة التي يقوم فيها الكادر هي فحص المحولة في مراحلها الأخيرة من اجل أعادتها إلى الخدمة)، منوهاً (إلى أن المحولات العاطلة التي ترد للورشة من عموم المحافظة ، وأسباب إعطابها نتيجة الأحمال العالية فضلا عن سوء الأحوال الجوية ، مشيراً إلى أن المدة القصوى لصيانة المحولة 24 ساعة فقط).وأضاف بريدي (أن هنالك أعمال صيانة بعض الأحيان تكون موقعيه ميدانية في محل نصب المحولة في حالة الأعطال البسيطة) مبيناً ان (تفاصيل المحولات التي تم صيانتها حسب السعة وكانت ” محولة سعة / 250 ك. ف / بعدد (246) محولة سعة / 400 ك.ف / بعدد 193 أما محولة سعة / 100 ك.ف / فكانت بعدد (12) فضلاً عن محولات سعة /630 ك.ف/ عدد ثلاث محولة عدد تسع سعات / 100 ك.ف) ، لافتاً إلى أن (هناك تأكيدات ومتابعة من قبل السيد مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب على أهمية أجراء عملية الصيانة والتأهيل بالتوقيتات المثالية من اجل تقديم أفضل خدمة للمواطن).