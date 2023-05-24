العبودي: التعليم الطبي يشقّ طريقه نحو الإعتماد الدولي

ميسان تخاطب الحكومة لبناء مدارس تسد حاجتها

بغداد – ابتهال العربي

ميسان – علي قاسم الكعبي

كشفت مديرية تربية محافظة ميسان، عن حاجتها لأكثر من 450 مدرسة. وقال مدير تربية ميسان، رياض مجبل، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المديرية خاطبت الحكومة المركزية، في كتاب رسمي يتضمن 46 كشفاً لبناء مدارس جديدة ضمن الخطط المركزية للوزارة، وابنية مدرسية تم استلامها من الحكومة المحلية، بعد تنفيذها بتخصيصات تنمية الاقاليم).

مبيناً ان (المحافظة بحاجة لتشييد المدارس، من اجل دعم واقع الطلبة وخدمة المسيرة التعليمية)، وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اشارت الى (استمرار العمل لبناء 52 مبنى مدرسي في ميسان، ضمن الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين، بحسب القرض الصيني).

دعم الطوارئ

الى ذلك، وضع المحافظ، علي دوّاي، بحضور رئيس جامعة ميسان، حجر الاساس لمشروع انشاء الاقسام العلمية في كلية العلوم بالجامعة. وقال دواي في كلمة خلال الافتتاح تابعته (الزمان) ان (المشروع جاء بحسب قانون الدعم الطارئ لعام 2022، وستنفذه شركة محلية للمقاولات العامة)، لافتاً الى ان (ميسان وضعت خططاً سنوية لتنفيذ مشاريع بالمجالات كافة، خصوصاً مايتعلق بالمدارس والاقسام العلمية في جامعتي ميسان والتقنية، بما يخدم تهيئة سبل نجاح العمل ودعم ابناء المحافظة، والارتقاء بالمستوى العلمي عبر توفير مستلزمات العملية التربوية والتعليمية).

وبحثت لجنة التربية النيابية، في البرلمان، عدداً من الملفات التربوية، اهمها دورة الاشراف التربوي و الاعتراضات المقدمة من قِبل المرشحين للاشراف التربوي، المشاركين في اختبار دورة التحدي والابداع.

وذكر بيان امس ان (رئيسة اللجنة، سعاد جبار الوائلي، ناقشت مع الاعضاء الاعمال المدرجة، مشددة على ضرورة على زيارة مراكز التصحيح والاطلاع على دفاتر الاختبار، واعداد تقرير شامل ومفصل، والخروج بتوصيات خاصة بهذا الشأن).

واضاف انها (بحثت ملف الامتحانات العامة لمرحلة السادس الابتدائي، من اجل استدامة بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بإنسيابية). من جانبه اكد وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اتخاذ اجراءات بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها بشأن المباني المدرسية.

وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (الوزير خلال لقائه عدد من اصحاب الشركات المتلكئة في تنفيذ الأبنية المدرسية التابعة للوزارة، حذرهم بتسليم المشاريع التي بعهدتهم في الأيام القليلة المقبلة، دون التعرض للمحاسبة القانونية)، لافتاً الى (مناقشة إستكمال نسب ومراحل العمل المُعطلة منذ وقت طويل، الى جانب آلية صرف المستحقات المالية للشركات وتحديد المشاريع المنجزة، وقيد الإنجاز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتبسيط الإجراءات). وسمح الجبوري للتلاميذ بأداء الامتحانات دون التقيد بالزي المدرسي الموحد.

اداء الامتحان

وقال البيان ان (الوزارة اعزت الى التلاميذ بأداء الامتحان دون الالتزام بالزي، تقديراً لظرفهم المعيشي والنفسي لحمايتهم من التشتت وضمان تركيزهم)، مشيراً الى (عدم محاسبة اي طالب مخالف للزي، واستكمال المسيرة التعليمية دون معوقات).

على صعيد متصل، اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، مضي التعليم الطبي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً ان كليات الطب ومجلسها الوطني تسير بخطوات مدروسة نحو الاعتماد الدولي.

وقال العبودي في كلمته خلال الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس كلية طب الكندي في جامعة بغداد، تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة انجزت في وقت قياسي ما تطمح اليه مجال التعليم الطبي، لتوفيرها بيئة مهنية داعمة لمجلس اعتماد كليات الطب، الى جانب التواصل مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الذي ادرج العراق منذ آذار الماضي ضمن قائمة الدول لنيل الاعتماد الدولي).

واضاف ان (المؤسسات المختصة بالتعليم الطبي اعتمدت مساراً مدروساً تضمن اتجاهاً موازياً للخطوات الرسمية المعتمدة مع الاتحاد الدولي للتعليم الطبي، وصاغت مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها)، مبيناً ان (مكتسبات الجامعات والمؤسسات التعليمية، جاءت بالتزامن مع اطلاق الحكومة الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم الممتدة حتى عام 2031 بمساعدة شركاء التنمية من الأصدقاء الدوليين، محددة مجالات تنفيذها عبر الأهداف والبرامج الستراتيجية ذات الأثر النوعي المتعلق بكفاءة المؤسسات الداخلية والبحث العلمي، والابتكار والجودة والاعتماد والحوكمة والكفاءة الخارجية التي تصب في بيئة الشراكات الستراتيجية المستدامة)، من جانبه ذكر رئيس جامعة بغداد، منير السعدي ان (المضي بأتجاه اعتماد البرامج الأكاديمية مهماً لتعضيد بيئة التعليم الجامعي، لاسيما في التخصصات الطبية التي شقّت طريقها نحو العالمية)، ولفت عميد كلية طب الكندي، محمد جلال، الى (منجزات كليته ومجلتها العلمية التي دخلت في بيئة النشر العالمي من خلال مستوعب سكوبس).