ميسان: إستشفاء مصاب بالحمى النزفية ونجاة ثلاثة آخرين

العمارة – علي قاسم الكعبي

كشفت دائرة صحة ميسان، عن إدخال احد المصابين بمرض الحمى النزفية لمركز العلاج في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، لافتة الى شفاء ثلاث إصابات اخرى من سكنة قضاء المجر الكبير بالمحافظة. وقال مدير اعلام الصحة، محمد الكناني في تصريح امس ان (الفرق الطبية في الدائرة، شخّصت ثلاث إصابات لمواطنين يسكنون قضاء المجر، بعد إجرائها المسح الميداني)،

مؤكداً ان (حالتهم مستقرة لتلقيهم العلاج فوراً، وإلزامهم بالبقاء في المنازل للإسراع بالشفاء)، واشار الى (بقاء مريض واحد في المركز لكونه يحتاج الى معاينة طبية وفترة رقود لإستكمال العلاج وضمان استقرار حالته الصحية). من شدّد وزير الصحة، صالح الحسناوي، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى. واوصى في كلمة له عقِب اجتماعه بلجنة الصحة النيابية ووزارة الزراعة ومديرية البيطرة، تابعته (الزمان) بإجراءات اهمها (التزام القصّابين بالذبح والتعامل مع الحيوانات تجنباً لإنتقال الوباء، عبر ارتداء الملابس الواقية والكفوف، وغسل المحال وتنظيفها من مخلفات الحيوانات جيداً دون ملامسة الدماء)، مشيراً الى (اهمية الوقاية من قِبل ربّات المنازل بغسل اليدين وادوات الطعام قبل التعامل مع اللحوم وبعده، فضلاً عن العمل بالكفوف، وكذلك تعقيم الأغراض المستخدمة بالمعقمات)، واضاف الحسـناوي (نوصي المواطنين بمراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالحمى وحالات الإعيـــاء، لاسيما مربي الحيوانات والمواشـــــــي، والقصــابين وربّات البـــــيوت، بالتــــــزامن مع تسجيل حالات للحمى النزفية في المحافظات).