أكراد العراق يستذكرون إنتفاضة آذار بتجديد الدعوة للتلاحم ووحدة الصف

ميراني: القضاء والمفوضية حسما قضية رئاسة الإتحاد الوطني للطالباني

اربيل- فريد حسن

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الى ضرورة أن يتخذ شعب كردستان من وحدة الصف والتلاحم وقبول الآخر والعمل المشترك أساساً لتحقيق النجاح ومستقبل أفضل. وقال خلال الذكرى السنوية لانتفاضة اذار 1991 في بيان تلقته (الزمان) امس ان (وحدة الصف والتلاحم كانت نواة الانتصار في الانتفاضة التي حققت كل مكاسب شعب كردستان في الحرية والبرلمان والحكومة والفدرالية وتثبيت الحقوق في دستور العراق الاتحادي)، مؤكدا ان (الانتفاضة كانت نهضة تاريخية وحاسمة من جانب عموم جماهير كردستان بكل طبقاتهم وشرائحهم ومكوناتهم، حيث انتفضوا بمساندة البيشمركة والجبهة الكردستانية ضد الظلم والاستبداد، ووضع البيشمركة وأبناء كردستان أرواحهم على أكفّهم وواجهوا الموت في سبيل الحياة ومستقبل أفضل للشعب). من جهته ، أكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، أن الانتفاضة لم تكن إلّا ثمرة تكاتف القوى الكردستانية جنباً إلى جنب مع مختلف المكونات وطبقاتها وشرائحها. وقال في بيان، تلقته (الزمان) امس انه (بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة التي انطلقت شرارتها عام 1991?نؤكد تعاضد شعب كردستان الوطني وتآزره في سبيل الدفاع عن منجزاته الوطنية وحقوقه الدستورية التي لن نساوم عليها أو نتنازل عنها)، واضاف (نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكردستانيين وبواسل البيشمركة وعوائل الشهداء الأكارم في هذه المناسبة السنوية). بدوره ، قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان تلقته (الزمان) امس انه (مع إطلالة الذكرى السنوية لانطلاق انتفاضة الشعب في مدن وقرى كردستان ،نستعيد بفخر واعتزاز التضحيات العظيمة التي قدّمها أبناء الشعب الكردي على طريق النضال ضد الدكتاتورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحرية للشعب)، واشار الى انه (في هذه المناسبة التي تكللت فيها جبال كردستان برايات الحرية ،نستذكر الشهداء ممن ناضلوا ضد الطغيان وعبدوا الطريق نحو الديمقراطية،فالمجد والخلود للشهداء الأبرار والفخر لعوائلهم). الى ذلك ، اكد مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني ، أن القضاء حسم الخلاف على رئاسة الاتحاد الوطني لمصلحة بافل الطالباني. وقال ميراني في تصريح متلفز ان (مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا للانتخابات ،حسما الخلاف على رئاسة الاتحاد لصالح الطالباني ،واعتبراه رئيسا للحزب)، واضاف (أننا نتعامل مع من يتفاوض معنا ،وهو القيادة الجديدة للاتحاد)، وتابع ان (الديمقراطي لن يفضل أحدا على نجلي الرئيس الراحل جلال طالباني)،

داعيا الاتحاد الوطني إلى (مصارحة حزبه ومكاشفته بشأن ما يراه تدخلا في الشأن الداخلي).