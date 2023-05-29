مياه القنال الكبير في البندقية تتحوّل إلى الأخضر

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحوّل‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬بإيطاليا‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬الفلوري،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنّ‭ ‬الواقعة‭ ‬يقف‭ ‬خلفها‭ ‬ناشطون‭ ‬بيئيون‭. ‬وغرّد‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬فينيتو‭ ‬الإيطالية‭ ‬لوكا‭ ‬تسايا‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬أبلغ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬لون‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬المحافظ‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬هذا‭ ‬السائل‭”. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬لا‭ ‬نوافا‭ ‬فينيتسيا‭” ‬اليومية‭ ‬المحلية‭ ‬أنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ناشطون‭ ‬بيئيون‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭. ‬وأعلن‭ ‬عناصر‭ ‬الإغاثة‭ ‬أنهم‭ ‬سيوفرون‭ ‬مساعدة‭ ‬لهيئة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬لتحليلها‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتحوّل‭ ‬فيها‭ ‬لون‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭. ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬1968،‭ ‬ألقى‭ ‬الفنان‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬غارسيا‭ ‬أوريبورو‭ ‬طلاءً‭ ‬أخضر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بالمسائل‭ ‬البيئية‭.‬