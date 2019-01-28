مياه الأمطار تغرق شوارع بغداد والأمانة تستنفر ملاكاتها

مشروع مجار إستراتيجي يدخل الخدمة الأسبوع المقبل

بغداد- الزمان

غمرت مياه الأمطار التي سقطت على بغداد والمحافظات أمس شوارع محلات في العاصمة وقطعت السابلة والمركبات، فيما ينتظر الاهالي وصول مركبات الامانة لسحب المياه أو معالجة الانسدادات.

وكشفت محافظة بغداد عن قرب افتتاح مشروع مجاري جسر ديالى الاستراتيجي والذي انجز العمل فيه بشكل كامل وسيشهد الأسبوع المقبل افتتاحه وادخاله في الخدمة الفعلية.

وذكر ان وفداً منها (زار المشروع للاطلاع على التشغيل التجريبي للمحطة ولكون المشروع قد أنجز بشكل تام سيشهد الأسبوع المقبل افتتاحه وادخاله بالخدمة الفعلية).

ووصف البيان (اكمال هذا المشروع بالانجاز كونه توقف لفترة طويلة بسبب قرار 347 الصادر من رئاسة الوزراء).

وأوضح ان (المحطة تعمل لمعالجة قرابة الف وثمانون متر مكعب في الساعة وتقدم الخدمة لأكثر من مائة الف نسمة) مبينا ان (المحطة مصممة للتوسع المستقبلي تحسباً لزيادة عدد السكان في المنطقة).

وأكد البيان (نسعى الى انجاز باقي المشاريع المتوقفة وان المحافظة اعدت خطط للمشاريع المستقبلية والمؤمل تنفيذها خلال هذا العام وفي عدة مجالات سيما مشاريع البنى التحتية من محطات وشبكات مجاري وماء وكذلك مشاريع البنى الفوقية والتي تشمل قطاع الأبنية المدرسية ومشاريع الاكساء والقطاع الصحي وغيرها).

وأعلنت امانة بغداد ان كمية الامطار التي هطلت على العاصمة بغداد بلغت اكثر من 40 ملم بحسب تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. وذكر بيان امس استنفرت ملاكاتها الآلية والبشرية للسيطرة على مياه الامطار التي هطلت على العاصمة بغداد ومنذ ليلة امس بمتابعة ميدانية للملاك المتقدم فيها).

وأضافت (انها زجت جميع آلياتها التخصصية وملاكاتها البشرية بجانبي العاصمة الكرخ والرصافة مع تشغيل محطاتها الحاكمة والفرعية ومحطات الطوارئ بطاقاتها القصوى للسيطرة على مياه الامطار التي هطلت ليلة اول أمس).

وبينت انها سيرت آلياتها التخصصية الى المناطق غير المخدومة والافراز الحديث ونصب ديزلات لسحب المياه المتجمعة فيها وايضا سحب المياه المتجمعة في عدد من المنخفضات في الشوارع).