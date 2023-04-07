رابطة رياضية تقرّ بخطأ حكام مباراة مافريكس وجولدن ستايت

ميامي يبقي على حظوظه بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية

{ ميامي – وكالات: حافظ ميامي هيت على حظوظه بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الضامن تأهله 129-101 . وفي وقت ضمن سفنتي سيكسرز المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 52 فوزاً مقابل 28 هزيمة وينتظر معرفة هوية منافسه في الدور الأول من البلاي أوف، بذل هيت السابع قصارى جهده من أجل الخروج فائزا والحفاظ على خيط رفيع بتجاوز بروكلين نتس السادس في سعيه لانتزاع البطاقة الأخيرة للتأهل المباشر. وتتلخص مهمة هيت بفوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام واشنطن ويزارد وأورلاندو ماجيك، بالتزامن مع خسارة نتس الذي يملك مصيره أمام أورلاندو وفيلادلفيا. ومن دون نجومه دونوفان ميتشيل وداريوس جارلاند وإيفان موبلي وجاريت آلن، لم يجد كليفلاند كافالييرز صعوبة في الفوز على أورلاندو ماجيك 118-94 الذي خاض اللقاء بدوره من دون لاعبيه الأساسيين. وفي المنطقة الغربية، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر العاشر إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بـ3 هزائم توالياً بفوزه على يوتا جاز 114-98 وحافظ على آماله بمقعد في الملحق.

مقعد الملحق

وفي حال تمكن سيتي ثاندر من الفوز في مباراته الأخيرة على ممفيس جريزليز، فسيضمن خوض الملحق على حساب دالاس مافريكس الحادي عشر. وفي مباراة هامشية باستثناء تأكيد فينيكس صنز لمركزه الرابع، فرض أريزونا كلمته الأخيرة أمام دنفر ناجتس المتصدر بالفوز عليه 119-115 مع إمكانية تكرار المواجهة بينهما في نصف نهائي المنطقة. وفاز سان أنطونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 129-127.

وردت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء أمس، على اعتراض دالاس مافريكس على هزيمته أمام جولدن ستايت ووريرز، لكنها أقرت بأن حكام المباراة كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل. واعترض مافريكس على نتيجة المباراة، مدعيا أن الحكام فشلوا في أداء مهامهم بشكل صحيح في كرة خارج حدود الملعب قبل قرابة دقيقتين من نهاية الربع الثالث، في فوز ووريرز بفارق نقطتين 127-125. وساد ارتباك بشأن حيازة الكرة، بعد أن دخل دالاس إلى الملعب عقب انتهاء وقت مستقطع، في الجانب الخطأ من الملعب، تاركا منافسه جولدن ستايت من دون مراقبة لتسجيل سلة ساحقة دانك. وأقرت الرابطة بأن الحكام كان بإمكانهم اتخاذ خطوات لتحسين إدارة الوضع بالذات في اللعبة المعنية. ومع ذلك، أشارت الرابطة إلى أن الحادثة وقعت قبل قرابة 14 دقيقة من صافرة نهاية المباراة، وبعد ذلك تقدم دالاس مرتين في الدقائق الأربع الأخيرة. وأردفت: في ظل هذه الظروف، لم يكن دالاس قادرا على إظهار، كما هو مطلوب وفقا لمعايير احتجاجات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أنه حرم من فرصة عادلة للفوز بالمباراة، وبالتالي فشل الاعتراض على هذا الأساس وحده. كما فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 71-62 مساء أمس على صالة برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهات سلسلة مباريات نصف نهائي دوري السوبر.

أوقات المباراة

وسيطر الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني أحمد مرعي على معظم أوقات المباراة، لكن الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش حقق الفوز في النهاية. وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى: 17-15 لصالح الزمالك، الفترة الثانية: 36-28 لصالح الزمالك، الفترة الثالثة: 54-40 لصالح الزمالك، الفترة الرابعة: 71-62 لصالح الأهلي. ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي والزمالك مجددا مساء السبت في ثان جولات هذا الدور، والذي يقام بنظام البلاي أوف الأفضل من 5. الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة عقب فوزه على الاتحاد في النهائي الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.