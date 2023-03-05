موهوب من النجف يحرز المرتبة الأولى في البطولة الوطنية للروبوت

النجف – سعدون الجابري

أحرز الموهوب جعفر حكيم سلمان السلطاني الطالب في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الموهوبين بالنجف ، المرتبة الأولى في البطولة الوطنية الرابعة للروبوت نسخة 2023 ضمن فئة السومو ، التي أقيمت بجامعة بغداد مؤخراً ، حيث تأهل الى البطولة الدولية الرابعة عشر للروبوت في قطر.

و ثمن المدير العام للتربية في المحافظة مردان البديري جهود الطالب ومدرسته و مديرها عباس البعاج و ملاكاتها المتميز ، على جهودهم التي بذلوها لأجل وصول طلبتهم لأعلى المراتب العلمية.

من جهته أكد مدير المدرسة أن (مهمتنا هي تحفيز و إثراء و تطوير مواهب الجيل القادم ، بثقافة الأبتكار و التكنولوجيا داخل كل طالب ، ليسهم بدوره في بناء مستقبل العراق الزاهر). مشيراً الى ان (أحد طلبة مدرسة الموهوبين بالمحافظة أحرز في وقت سابق المركز الأول في مبادرة الموهوبون العرب التي أقيمت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية).