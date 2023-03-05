موهوب جديد يضاف إلى قوافل الموهوبين العراقيين – حسين الصدر

-1-

لا أدري لماذا يبالغ بعض العراقيين في انتقاص البلد والاستهانة بما ضم من كفاءات ومواهب وقدرات وخبرات فائقة … ؟

انهم ينظرون الى الجوانب السلبية ويغمضون النظر عن الجوانب الايجابية المشرقة .

-2-

عراقة العراق واصالته وتبوؤه الصدارة في العلم والآداب والثقافة والرؤى التجديدية في مختلف جوانب المعرفة حقيقةٌ لا يستطيع أحد نكرانها .

إنّ العراق هو مركز الاشعاع الروحي والمعرفي، وقد موّن الامة الاسلامية والعربية بالفحول والافذاذ من أساطين الفكر والفقه والبراعة في مختلف الميادين .

-3-

ورغم الظروف الصعبة والمخاضات العسيرة التي عاشها لم ينقطع عن الابداع بل تواصلت فيه قوافل الموهوبين والمبدعين .

-4-

وقد قرأت اليوم خبر مبهجا يشير الى الطالب (حسين علي رشيد) من مدرسة الموهوبين في النجف الاشرف قاد نال المرتبة الاولى في مبادرة الموهوبين العرب، بعد مشاركته مُمثلاً عن العراق .

فتحية حارة لهذا الطالب العراقي الموهوب الذي رفع راس العراق عالياً بتقدمه على جميع المشاركين في المبادرة التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألسكو )، وتهنئة خالصة له بهذا الفوز الكبير مع خالص الدعوات له ولكل الموهوبين المبدعين العراقيين .

-5-

ونحن ندعو أنْ يكون اهل المواهب مصباً للمكافاءات والرعاية الخاصة وفي ذلك ما يدفع بهم الى مساحات جديدة مرموقة من التفوق والابداع .

وليس الأمر موقوفاً على الجهات الرسمية فقط بل هو مطلوب من قبل كل المعاهد والمؤسسات الثقافية العراقية فضلاً عن رجال المال والأعمال القادرين على تقديم الجوائز المناسبة لاولئك المتفوقين .

-6-

ونسأل الله تعالى أنْ يصون العراق الحبيب وابناءه، وأنْ يكتب لهم النصر والسؤدد انه سميع مجيب .