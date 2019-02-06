مونجون: النخب العراقية واجهت إنغلاقاً وحروب 40 سنة بحماسة لافتة

بغداد تحيي ليلة أفكار فرنسية بعبق ألف ليلة وليلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شهدت بغداد للمرة الاولى ليلة أفكار فرنسية نظمها المعهد الفرنسي في اطار فعالية اطلقتها وزارة الخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسي برونو أوبير، وألقى خلالها الفيلسوف الفرنسي أوليفييه مونجون محاضرة بين الحضور تناولت تاريخ بغداد. وقالت السفارة الفرنسية في بيان تلقته(الزمان) امس ان(هذا الحدث يأتي في اطار فعالية عالمية تسمى ليلة الأفكار، تنظم للمرة الأول في العراق وهي فعالية استثنائية جاءت بمثابة العرض الأول لسلسلة من المؤتمرات والحوارات والمناقشات اعلن عنها السفير أوبير وسيقوم المعهد الفرنسي في العراق بتنظيمها من الآن وصاعداً، بشكل منتظم في بغداد، في المعهد الفرنسي بشأن شخصيات فرنسية مهمة).

ليلة الأفكار

موضحة ان(ليلة الأفكار مبادرة فرنسية، تنظم في فرنسا وعبر القارات الخمس وهي تقام هذا العام، بنسختها الرابعة تحت عنوان – في ظل الحاضر – في أكثر من 120 مدينة في جميع أنحاء العالم، جمع متحدثين من جميع مناحي الحياة، مثقفين وباحثين وفنانين – للمناقشة في ميداني الثقافة والمعرفة). تهدف الفعالية الى إظهار التزام فرنسا المميز بالجدل المستنير، والتدفق الحر للمعرفة والأفكار، وحرية التعبير. وقد جرت ما لا يقل عن 180 مناقشة في ليلة واحدة في فرنسا والقارات الخمس بمشاركة 200 ألف مهتم ومتابعة أكثر من 40 مليون مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم. وفي بغداد، نظم الحدث في (المحطة)، بالشراكة مع مجلة اسبري، وهي مجلة فكرية رائدة في فرنسا ممثلة بمديرها التاريخي، أوليفييه مونجون، وهو أحد أبرز الفلاسفة الفرنسيين. ومونجون مفكر في تعقيدات العالم المعاصر، وقد عمل على المدينة وعلى العنف، والاختلاجات الديمقراطية،والعولمة. وهو منذ سنوات عدة يدلي بأفكار أصيلة بشأن العولمة المتحضرة، وهو يرى ان المدينة أصبحت التحدي الحقيقي المتمثل في الرغبة بالعيش معًا. واكد مونجون ان (ليلة الافكار في ظل الحاضر تناقش كيفية بناء الافكار التي تخدم المجتمع لأن بناء الانسان اهم من بناء المدن التي تعتمد في تقدمها ورقيها على فكر الفرد)، مشيراً الى ان (الافكار التي ينتجها من الفرد يجب ان يسخرها السياسي الحاكم في خدمة المجتمع). وتابع(علينا كمفكرين ان نطرح الافكار ونطرح الحلول وعلى السياسيين التنفيذ)، واضاف(رأيت هنا في بغداد ان الشباب متحمس للغاية برغم الانغلاق والحروب التي مر بها الشعب العراقي خلال 40 سنة فهناك تبادل للأفكار وحوار وتجاذب وعلى الشباب العراقي ان يوصل للسياسيين افكارهم).

دخول العولمة

مشيراً الى ان (التغييرات التي طرأت على العراق وخصوصا بغداد منذ ستستنات القرن الماضي ودخول العولمة وضعت المجتمع امام تحديات فكرية عديدة لكن النخب العراقية تمكنت من مواجهة موجة الافكار المتطرفة والعنصرية لما تمتلكه من خلفية ثقافية وفكرية وهنا تكمن اهمية بناء الفرد).وداخل إحدى قاعات (المحطة) وهي بناء زجاجي مكعب مغطى بألواح صفر احيا مونجون الأمسية التي تمحورت بشأن تاريخ بغداد الحضري والثقافي والعمراني قبل الحرب وبعدها.افتتح أوبير، الأمسية بكلمة وصف فيها هذا النشاط بالمهم للغاية خصوصا أن (هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي ننظم فيها نشاطا خارج أسوار السفارة الفرنسية في بغداد، والمرة الأولى التي نستقبل فيها في بغداد محاضرا فرنسيا مرموقا خارج الأسوار أيضًا).

وفي بغداد، التي ظلت قروناً عاصمة الثقافة العربية، قال أوبير إن (حلقات النقاش هذه تهدف لإعطاء صورة مختلفة عن العراق، وتغيير الفكرة النمطية بأنه بلد مرادف للتوتر، العراق هو الذي أغنى التاريخين القديم والحديث). وتوالت النقاشات على المنبر بين مونجون وعدد من الباحثين العراقيين، من بينهم المعمارية والأكاديمية في جامعة بغداد غادة رزوقي، والكاتب والمصور والباحث كفاح الأمين. واللافت للإنتباه كان الحضور الملحوظ في القاعة التي غصت بالشباب والمهتمين.