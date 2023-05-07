موناكو يحصن مركزه الرابع في بطولة فرنسا  

باريس (أ ف ب) – عزز موناكو مركزه الرابع بفوزه خارج ملعبه على أنجيه صاحب المركز الاخير 2-1 الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

واستغل فريق الامارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، ليل ورين امام رينس (0-1) ونيس (1-2) تباعا السبت، فابتعد عنهما بفارق 5 و8 نقاط تواليا.

وتقدم موناكو عبر جناحه الروسي الكسندر غولوفين في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بتسديدة قوية من خارج المنطقة مستغلا تمريرة من الظهير الايمن البرازيلي فاندرسون، ثم عزز تقدمه بواسطة الهولندي مايرون بوادو منتصف الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة قادها يوسف فوفانا (60).

وقلص أنجيه قلص الفارق عبر البديل السنغالي عبدالله سيما بعد أربع دقائق بكرة رأسية.

وعانى موناكو في الدقائق الـ25 الاخيرة للمحافظة على تقدمه قبل ان يخرج بثلاث نقاط ثمينة وبالتالي استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

وأنعش ستراسبورغ آماله في البقاء معمقا جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما السنغاليان حبيب ديالو (26 من ركلة جزاء) وحبيب ديارا (47).

واستغل ستراسبورغ خسارة بريست أمام مضيفه لوريان بهدف لرومان دل كاستيو (69) مقابل هدفين للمالي ابراهيما كونيه (32 و51)، فانتزع منه المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف.

وابتعد ستراسبورغ عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ11 الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الانتصارات.

ويعود الفوز الاخير لنانت الذي خسر امام تولوز 1-5 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية، إلى 12 شباط/فبراير الماضي عندما تغلب على ضيفه لوريان 1-0.

في المقابل، عزز لوريان موقعه في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وتعادل أوكسير مع ضيفه كليرمون فيران بهدف لسليمان اسحاق توريه (36) مقابل هدف للتونسي سيف الدين خاوي (54).

وتراجع أوكسير الى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، مقابل 50 نقطة لكليرمون فيران المتراجع بدوره الى المركز الحادي عشر.

وتعادل أجاكسيو مع تولوز 0-0، فبقي الاول في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة مقابل 42 نقطة لتولوز الثالث عشر.

ويلعب لاحقا ليون مع مونبلييه، وباريس سان جرمان مع مضيفه تروا في محاولة للابتعاد بفارق 6 نقاط عن لنس الذي ازاح مرسيليا عن المركز الثاني بالفوز عليه 2-1 السبت.