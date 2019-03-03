موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬يمنع‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬فيديوهات‭ ‬الاطفال‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬عن‭ ‬تعطيل‭ ‬ميزة‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬المقاطع‭ ‬المصوّرة‭ ‬«الفيديوهات»‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬منصّته‭ ‬والموجّهة‭ ‬للأطفال،‭ ‬الذين‭ ‬تقلّ‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدّة‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬للموقع‭ ‬الشهير‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بـ‭ ‬«استغلال»‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬التعليقات‭ ‬(التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬أهدافٍ‭ ‬دنيئة)‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المصوّرة‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭.‬

فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬خادشة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المقاطع‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬المشكلة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬بعضها‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬إشارات‭ ‬وإيحاءات‭ ‬ذات‭ ‬نوايا‭ ‬سيئة‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬«يوتيوب»،‭ ‬وفق‭ ‬«يورونيوز»،‭ ‬عقب‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬موقع‭ ‬مشاركة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الضخم‭ ‬قد‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للأطفال‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحته‭ ‬المجال‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬للأطفال‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭.‬

ويعدّ‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬فيديوهات‭ ‬تتناول‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬يمكّن‭ ‬مستخدميه‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬حيّة‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬يعرضها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬للمقاطع‭ ‬المصوّرة،‭ ‬إو‭ ‬إنشاء‭ ‬حساب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاهدة‭ ‬والمتابعة،‭ ‬كما‭ ‬يمكّن‭ ‬مستخدمي‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيهم‭ ‬بمحتوى‭ ‬الفيديو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعليق‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬نافذة‭ ‬الإعجاب،‭ ‬أو‭ ‬نافذة‭ ‬عدم‭ ‬الإعجاب‭ ‬بالمادة‭ ‬المصوّرة،‭ ‬كما‭ ‬يقدّم‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬خدمات‭ ‬مجانية‭ ‬أخرى،‭ ‬كإنشاء‭ ‬قناة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الموقع،‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬فيديوهات‭.‬

تحول‭ ‬السياسة‭ ‬الجديدة‭ ‬لـ‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬دون‭ ‬تمكّن‭ ‬أي‭ ‬مستخدم‭ ‬من‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬أطفالًا‭ ‬دون‭ ‬الـ13‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬المادة‭ ‬المحورية‭ ‬والرئيسة،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬أيضاً‭ ‬بتعطيل‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أشخاصًا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬عامًا،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬«المحتوى‭ ‬يثير‭ ‬السلوك‭ ‬العدواني»،‭ ‬ووفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬موقع‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬في‭ ‬مدوّنة‭ ‬نشرها‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭.‬

وسيتيح‭ ‬«يوتيوب»‭ ‬لعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬الأطفال،‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬مسبقاً‭ ‬لاستضافة‭ ‬التعليقات،‭ ‬غير‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬التعليقات‭ ‬سيتم‭ ‬مراقبتها‭ ‬ومتابعتها‭ ‬على‭ ‬كثب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختصين‭.‬