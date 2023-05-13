موظفو ميسان يطالبون بفتح الطرق لقطعهم السكنية في الحولي

العمارة – علي قاسم الكعبي

نظم العشرات من موظفي بعض الدوائر الحكومية في ميسان وقفة امام الطريق الحولي للمطالبة بفتح طرق وتحديد معالم منطقة المقاطعات المحاذية للطريق الحولي ليتسنى لهم بناء تلك الأراضي. وتحدث احدهم للزمان اننا نطالب الحكومة المحلية وبلدية العمارة كونها الجهة المسؤوله بأن تقوم بفتح الطرق وتنظيمها واجراء اعمال تسوية للأراضي التي وزعتها لنا المحافظة حتى يمكن لنا بناتها من خلال الحصول على القروض السكنية معربين عن استغرابهم من موقف الحكومة المحلية اتجاة أصحاب هذة القطع السكنية واكدوا ان بلدية العمارة لديها آليات ويمكنها حل تلك المشكلة ليتسنى لنا المباشرة في بناء مساكننا في تلك المنطقة الجديدة.