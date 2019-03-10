موظفو أربع وزارات يحتجّون للمطالبة بحقوقهم

بغداد – ياسين ياس

تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع في ساحة التحرير للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة. وقال شهود عيان امس إن (العشرات من المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية نظموا تظاهرة في ساحة التحرير للمطالبة باعدتهم الى الخدمة)، واضافوا ان ( المتظاهرين طالبوا الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة المالية التي أقرت بإعادتهم الى الخدمة خلال العام الجاري). واحتج العشرات من موظفي وزارة النفط خلال تظاهرة امام مبنى الوزارة لرفع عدد من المطالب بينها توزيع قطع اراضٍ وتحسين الاجور. وقال الشهود امس إن (نحو 300موظف بالوزارة تظاهروا في بغداد لرفع جملة من المطالب منها تثبيت العقود والأجور اليومية وتوزيع قطع أراض للموظفين وتحسين الأجور)، مشيرين الى ان (المتظاهرين طالبوا ايضا التحقيق بأسباب خسارة شركة نفط الشمال وقلة الارباح). ودعا العشرات من موظفي دائرة صيانة مشاريع محافظة بابل الجهات المعنية الى تلبية حقوقهم المشروعة .

واضافوا ان (العشرات من موظفي الدائرة تظاهروا للمطالبة بحقوقهم وزيادة نسبة الخطورة والمخصصات اسوة بالوزارات الاخرى).