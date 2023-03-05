إعادة العمل بنظام الإعفاء العام للحائزين على معدل لا يقل عن 85 بالمئة

موظفون يقتحمون مبنى تربية البصرة عقب تظاهرات في بغداد تطالب بالتعيين

بغداد – قصي منذر

قرر موظفو تربية محافظة البصرة امس ، تعليق الدوام في مبنى المديرية ،احتجاجا على اقتحامه من قبل المتظاهرين التربويين المطالبين بقطع اراضي. وقال شهود عيان ان (عدد من الملاكات التربوية في المحافظة ،اقتحمت مبنى المديرية ،احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتخصيص قطع اراض لهم وتفعيل قانون حماية المعلم). وتظاهر عدد من موظفي قسم التعليم المهني في تربية المحافظة امام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بإرجاع قطع الاراضي التي خصصت لهم في مقاطعة 35 الأكوات الواقعه في قضاء شط العرب اسوة باقرانهم في باقي الدوائر.وقال مصدر ان (المحتجين اعلنوا الاضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب). وفي بغداد ، تظاهر خريجي الكليات التربوية والإدارية من محافظة النجف أمام مبنى التربية للمطالبة بشمولهم في التعيين بصفة عقود. وقالوا في احاديث امس (نطالب الوزارة بشمولنا في التعيين بصفة عقود بعد إقرار الجهات الرسمية ،حاجة النجف الى 5 الاف درجة وظيفية في قطاع التربية).كما احتج موظفو تربية الرصافة الثانية ببغداد ،على قرار القاء القبض على مدير قسم الامتحانات في المديرية على خلفية الكشف عن شخص انتحل صفة طالبة خلال الامتحان التمهيدي الخارجي. وقال المحتجون خلال وقفة امام مبنى المديرية اسم ان (هذه الوقفة الاحتجاجية للملاك المتقدم في تربية الرصافة الثانية ،جاء نصرة لمدير قسم الامتحانات عدي الصالحي ،الذي تعرض لكثير من الضغوط أثناء امتحانات الخارجي)، واشاروا الى ان (هذه ضريبة الإخلاص والتفاني في العمل ومسكه أشخاصاً منتحلي الصفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، فوجئنا بصدور مذكرة قبض بحق الصالحي، ونعتقد بأنها مذكرة تحتاج إلى دراسة وتحر بصورة جيدة لأن صاحب الحق أصبح متهماً في هذا الوضع)، مطالبين الحكومة ومجلس القضاء الاعلى (بالتحري عن الموضوع بشكل دقيق ونصرة الملاكات التربوية لأنها تقدم خدمة كبيرة في هذا المجال). في غضون ذلك ، اوضحت الوزارة ، قرارها بشأن الإعفاء العام للمرحلة الثانوية. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد ان (قرار الإعفاء لم يكن فيه استثناء مرحلة دون أخرى، وانه يشمل المرحلتين المتوسطة والاعدادية بعنوان المرحلة الثانوية). وكان الوزير إبراهيم نامس الجبوري،قد قرر إعادة العمل بنظام الإعفاء العام في الدراسة الثانوية ابتداءً من العام الدراسي الجاري. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطالب يُعفى بجميع المواد ولا يؤدي الامتحانات النهائية بها على ان تكون أقل درجة لديه في السعي السنوي 75 بالمئة وان يكون معدله في جميع المواد لا يقل عن 85 بالمئة، وبذلك يستحق الإعفاء العام). وحددت مديرية الاجازات الدراسية في الوزارة ، ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي المقبل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التقديم يبدأ من يوم الأربعاء المقبل وينتهي في يوم 23 من الشهر الجاري ،ليتم تدقيق الأوليات من قبل اللجان المختصة حتى 28 من الشهر ذاته ،بعدها تفرز أسماء المتقدمين الذين تم تأشير إستماراتهم في برنامج مدققة بديوان الوزارة وإرسال النتائج الى المديريات العامة، على ان تتحمل التبعات القانونية والإدارية لصحة البيانات والاختصاصات كافة ويتم الاعتماد على التأييدات الصادرة من مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الإرهاب و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قناة ذوي الإعاقة)، وتابع انه (لا يحق لأي منتسب أداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة من قبل المديرية، وبخلافه يتحمل الإجراءات القانونية المتخذة بحقه).