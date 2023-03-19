موضوعات في التنمية والإعلام – مظفر عبد العال

من الشروط الاساسية في بناء اي مجتمع من المجتمعات والساعية منها الى التغيير وبناء مؤسساتها الاقتصادية هو تزويد المجتمع بالمعلومات عن خطط التنمية آلتي تنفذها بمعنى ان تكون الشعوب على دراية كاملة بعملية التنمية ، والمؤكد ان تزويد الجمهور بالمعلومات الكافية والواجبة لعملية التنمية سيؤدي حتما الى تغيير سلوك الناس ، وان خير من يقوم بذلك هو وسائل الاعلام خاصة منها المستقله لانه تتجرد من الاهداف والنوايا الشخصية والحزبية كونها تنقل الحقائق كما هي للجمهور المستهدف وبذلك يمكننا القول بان اعلام من هذا النوع قادر على تعميق التفاعل بين المجتمع مع نفسه لانه هو وحده القادر على التوعية والتوجيه ، وانطلاقا من هذا الدور وهذه الاهمية احتل الاعلام دوره في عملية التوعية والتي تؤدي الى تطور هذه البلدان اقتصاديا عبر مسيرة التنمية من خلال دوره التوجيهي والتربوي ونقد مواضع الخلل وتقديم النصيحة للعاملين من خلال تفهم طبيعة الاداء وتلافي مواقع الخلل سواء كان ما يخص العملية الانتاجية او الاستهلاك ، وبغض النظر عن النمط الذي تختاره الدولة في تعظيم نشاطها الاقتصادي بما يطور هذه البلدان دون الاعتماد على التقليد والتبعية اذ يتم توضيح ذلك للجمهور المستهدف وصاحب المصلحة في احداث عملية التنمية .

واجبات اساسية

ان من الواجبات الاساسية هو ان تتظافر جهود الاعلاميين واصحاب الاختصاص من الاقتصاديين لرسم سياسات تهدف لتصعيد الوعي الاقتصادي عبر وسائل عدة منها جمع المعلومات وتدريب العاملين وزيادة وعيهم ليكون لدينا عدد من المحررين للشؤون الاقتصادية بما يمكن الوسيلة الاعلامية لتوصيل رسالتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تسريع عملية التنمية ،وهنا تبرز عملية توجيه وسائل الاعلام باعتماد التخطيط في مواجهة الاخطار والتي يمكن ان تكون خارجية او داخلية وهدفها في مواجهة هذه المخاطر هو تحصين ذهن المتلقي واسلوب معالجته وتنمية قدراته على التمييز بين ما يخدم اهدافه المجتمعية في التنمية والبناء وبين من يريد تشويه افكاره ليبقى مشتت الذهن والتفكير وغير قادر على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته ومصلحة المجتمع . ان تطور وسائل الاعلام الذي جعل من العالم قرية صغيرة مؤشرة حدودها على شاشة التلفاز الصغيرة فرض هو الاخر اهمية التخطيط الاعلامي وعلى وجه التحديد تلك التي تتعلق بعملية التنمية في البلدان النامية وهي تسعى لان تضع اقدامها على طريق التطور والنهوض والتحرر الاقتصادي . ان من واجبات الاعلام هو كشف الحقائق امام الجمهور ومواجهة المغالطات والافكار التي لا تخدم المجتمع وكشف اوجه الفساد ووسائله والاشخاص القائمين عليه وبالتالي ادراك حجم المسؤولية الاجتماعية والعمل من اجل احداث التنمية النقية الخالصة من شوائب الفساد واجرامه بحق المجتمع.