موضة خطيرة في نيويورك..ركوب أسطح القطارات

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تسعى‭ ‬سلطات‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬سابواي‭ ‬سورفينغ‭” (‬subway‭ ‬surfing‭) ‬أو‭ “‬ركوب‭ ‬قطارات‭ ‬الأنفاق‭”‬،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬هذه‭ ‬الموضة‭ ‬التي‭ ‬شاعت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بالموت،‭ ‬إذ‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬يصوّر‭ ‬الشخص‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬قطار‭ ‬خلال‭ ‬سيره،‭ ‬وينشر‭ ‬المشهد‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

عيسى‭ ‬إسلام‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لن‭ ‬يفارقهم‭ ‬الندم‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم،‭ ‬لأنه‭ ‬سعى‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬يُشعره‭ ‬بالأحاسيس‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬إفراز‭ ‬هرمون‭ ‬الأدرينالين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ففي‭ ‬إحدى‭ ‬ليالي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2013،‭ ‬صعد‭ ‬برفقة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬أحد‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬مترو‭ “‬اف‭ ‬لاين‭” ‬في‭ ‬بروكلين‭.‬

وخلال‭ ‬محاولته‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬يجزم‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اصطدم‭ ‬رأسه‭ ‬بقطعة‭ ‬معدنية‭ ‬وبدأ‭ ‬ينزف‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬عدة‭ ‬أحدثت‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬لديه‭. ‬ويقول‭ “‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬غبية‭ ‬جداً‭. ‬كم‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يخترعوا‭ ‬آلة‭ ‬تعود‭ ‬بالزمن‭”.‬

وبينما‭ ‬تمكّن‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لستة‭ ‬أسابيع‭ ‬وخضع‭ “‬لعمليات‭ ‬جراحية‭ ‬عدة‭”‬،‭ ‬من‭ ‬النجاة،‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬أقل‭ ‬حظاً‭ ‬منه‭. ‬ففي‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قُتل‭ ‬صبي‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬أحد‭ ‬القطارات،‭ ‬وقُتل‭ ‬مراهق‭ ‬آخر‭ ‬يتحدر‭ ‬من‭ ‬برونكس‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

وبعد‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث،‭ ‬ذكّرت‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬بأنّ‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭ ‬ليس‭ “‬مكاناً‭ ‬للعب‭”‬،‭ ‬مؤكدةّ‭ ‬أن‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬قطار‭ ‬يسير‭ ‬أو‭ ‬ارتياد‭ ‬منطقة‭ ‬المسارات‭ ‬الجوية‭ ‬لشبكة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬محطة‭) ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬منها‭ ‬مشاهد‭ ‬خلابة‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬خطوات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

‭”‬‮ ‬لعبة‭ ‬الروليت‭ ‬الروسية‭”‬

وناشدت‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬المُدنية‭ (‬ميتروبوليتن‭ ‬ترانسبورتايشن‭ ‬اوثوريتي‭) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬شبكة‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحمّل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وانستغرام‭ ‬وسنابتشات‭.‬

واعتبرت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّ‭ ‬نشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬مماثلة‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬الفائتين،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬شعبية‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭.‬

وتلقّت‭ ‬الهيئة‭ ‬928‭ ‬بلاغاً‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬يتنقلون‭ ‬خارج‭ ‬سياراتهم،‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬أعلى‭ ‬بأربع‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬المُسجَّل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬ونحو‭ ‬ضعف‭ ‬ما‭ ‬أُحصي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ (‬490‭).‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬النقل‭ ‬المُدنية‭ ‬جانو‭ ‬ليبر،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬أخيراً،‭ “‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬ينشرون‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لأشخاص‭ ‬يمارسون‭ ‬لعبة‭ ‬الروليت‭ ‬الروسية‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي،‭ ‬لكانوا‭ ‬أدركوا‭ ‬عواقب‭ ‬ذلك‭. ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يتشجّعون‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬بمجرد‭ ‬مشاهدة‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭”.‬

وأشار‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المنصة‭ “‬لا‭ ‬تعرض‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬خطر‭ ‬ضمن‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭”‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬توجّه‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬نحو‭ ‬إرشادات‭ ‬تفيد‭ ‬بأنّ‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬به‭. ‬وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬شبكة‭ ‬سنابتشات،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ “‬تحذف‭ ‬فوراً‭” ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬المعنونة‭ “‬سابواي‭ ‬سورفينغ‭” ‬عند‭ ‬رصدها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬اتصالات‭ ‬أجريت‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬المُدنية‭ “‬لمناقشة‭ ‬تدابير‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬المحتوى‭” ‬عبر‭ ‬المنصة‭.‬

وتُذكّر‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭ ‬بلعبة‭ ‬الفيديو‭ “‬سابواي‭ ‬سورفرز‭” ‬الشهيرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قفز‭ ‬البطل،‭ ‬وهو‭ ‬فنان‭ ‬غرافيتي،‭ ‬من‭ ‬قطار‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭.‬

ويقول‭ ‬عيسى‭ ‬إسلام‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يحذّر‭ ‬من‭ “‬سابواي‭ ‬سورفينغ‭” ‬في‭ ‬محاضرات‭ ‬يوفرها‭ ‬لصالح‭ ‬جمعية‭ “‬برايكنغ‭ ‬ذي‭ ‬سايكل‭” ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ “‬ليس‭ ‬لعبة‭ ‬فيديو‭” ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية،‭ ‬مضيفاً‭ “‬لا‭ ‬تصوّروا‭ ‬مطلقاً‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ +‬سابواي‭ ‬سورفينغ‭+”.‬