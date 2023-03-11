المربية أسماء الجبوري

موصلية تدير المدرسة العراقية في نيودلهي

الموصل – ميادة الحسيني

الابتسامة لا تفارق محياها جادة في عملها هادئة تتميز بكل صفات المرأة الناجحة أجمل صفاتها الهدوء والسلام الداخلي والتواضع واحترام الشخص المقابل بغض النظر عن من يكون تقابلك بابتسامة تجعلك تنسى انها تدير احد الاقسام المهمة في مديرية التربية .

احترامها لذاتها يجبر من يتعامل معها ان يحترمها برغبة صادقة تقف بثبات وتبرز بحيادية وثقة كبيرة امام كل التحديات التي تواجه المرأة في مجتمعنا اختارتا ان تكون يدا بيضاء تقدم كل ما يمكنها ان تقدمه للمدينة ورفضت كل المناصب التي عرضت عليها وتركت ادارة المدرسة العراقية في الهند بعد ان اداراتها لمدة ست سنوات وجعلتها محط انظار الزوار حيث اعادت تنظيمها وترتيب العمل فيها وادخال الوسائل التعليمية الحديثة وصارت تضاهي المدارس العالمية . لكنها وبكل حب اختارتا ان تكون في مدينتها الموصل الحبيبة بعد التحرير مباشرة لتقدم لها كل ما تستطيع لتثبت للجميع انها ابنة الموصل البارة وتقول انا اسماء الجبوري المشرفة التربوية الادارية اسماء احمد جاسم الجبوري ابنة الاستاذ الفاضل المشرف الاختصاصي احمد جاسم الجبوري .

– اكملت دراستها الاولية وتخرجت من اعدادية ميسلون للبنات .

– حاصلة على شهادة البكالوريوس في التاريخ .

– عملت معاونة ومديرة لمدرسة حمزة سيد الشهداء للبنات

– أصبحت

(( مشرفة تربوية ادارية ))

في نيسان من عام 2012.

– غادرت الموصل متوجهة الى دلهي الجديدة / الهند في سنة 2014بعد صدور امر وزاري بتكليفها بإدارة المدرسة الحكومية .

المدرسة التي تأسست منذ عام 1972والتي تعتبر واحدة من ضمن 9 مدارس حكومية عراقية في العالم

دخلت عدة دورات تطويرية في الإشراف والإدارة والجودة والحاسبات وحاصلة على اكثر من (106) كتاب شكر وتقدير .

انهاء تكليف

أنهت تكليفها من ادارة المدرسة في الهند بناء على طلبها بعد ( 6) أعوام وعادت إلى الموصل وعملت في الاشراف التربوي مشرفة تربوية ادارية ثم صدر أمر تكليفها مسؤول الوحدة الاشرافية في ممثلية دهوك للفترة من 2022/12/20 ولغاية 2022/11/11 وأخيرا تم تكليفها لأداره قسم المناهج والتقنيات التربوية في مديرية تربية نينوى حيث باشرت بمهام عملها الجديد بتاريخ 18/1/2023.

تحدثت الست اسماء الجبوري عن تجربتها في ادارة المدرسة العراقية وعن ادراتها لقسم الاشراف التربوي وتكليفها الجديد بقسم شؤون المناهج والتقنيات وقالت :عن تجربتها في الهند قالت الست اسماء .. انها تجربة اكثر من رائعة فقد تم اختياري كن بين اكثر من 35 مليون نسمة لكي امثل وزارة التربية العراقية في الهند.

ادراتي للمدرسة العراقية الحكومية في الهند / نيودلهي هذة المدرسة التي تأسست عام 1972اضافت لي هذة التجربة مزيدا من الخبرات وفي كافة المجالات كون المدرسة العراقية نيودلهي تضم التلاميذ والطلبة لكافة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية .وضمت ايضا الطلاب العرب الغير عراقيين لأنها المدرسة العربي الوحيدة المعترف بها رسميا في الهند.

تواجدي في الهند مكنني من التواصل مع السفارة العراقية والسفارات العربية المتواجدة في الهند ومكنني من التعرف على ثقافات هذة الدول .

وايضا تمكنت من اكتساب الخبرة الدبلوماسية من خلال تواصلي مع الدبلوماسيين العرب والعراقيين هناك واغلبهم كان من اولياء امور التلاميذ والطلبة في المدرسة.اثناء ادراتي للمدرسة العراقية في نيودلهي تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة من خلال مشاركة المدرسة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية المختلفة.وكان بناء المدرسة عامودي وبمساحة 400 م والبناء متهالك واستطعت تغير البناية الى 5200م لتضم مسبح وملعب وحدائق ومختبرات علمية ومرسم وقاعة جيم وقاعة منضدة . ادراتي لهذه المدرسة اضافت لي الكثير جدا وكانت مرحلة مهمة لي في اكتساب الخبرات والامكانيات الادارية.انهيت تكليفي بعد فترة 6)) سنوات بناءا على طلبي عدت للعراق وتحديدا الموصل وعدت لعملي في الاشراف التربوي كوني مشرفة تربوية.وتم تكليفي بأدارة قسم الاشراف التربوي في ممثلية تربية نينوى في دهوك لأكثر من عامين .

وعن تكليفها لإدارة قسم شؤون المناهج والتقنيات تحدثت الست اسماء عن طموحها ورغبتها بتطوير هذا القسم قالت : عملت على وضع خطة لتطوير هذا القسم ( قسم شؤون المناهج والتقنيات) وأقامت الورشة الاولى للذكاء الاصطناعي لشعبة مناهج الحاسوب والتي كانت بأشراف مسؤول شعبة الحاسوب الاستاذ محمود هاشم الدليمي .وبعدها اشرفت على المعرض السنوي للوسائل التعليمية والمبتكرات العلمية الذي اقيم على قاعة مدرسة الفتوة للبنات الذي ضم أعمال للطالبات وكان من المعارض المتميزة بشهادة الجميع .وعن طموحها تحدثت قائلة :

أطمح بأضافة بصمة كبيرة في قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية من اجل الارتقاء بهذا القسم الى مستوى اعلى ان شاء الله .

مجال عمل

الست اسماء ذكرت أن الداعم الكبير لها ولكل خطواتها في مجال عملها هو زوجها واولادها حيث ساندوها وقدموا لها الدعم الدائم.اسماء الجبوري نموذج رائع للمرأة الموصلية المبدعة والمتقدمة في شتى المجالات ويجب ان نفخر بها ونجعلها قدوة لكل انثى تريد ان تنجح وتتقدم في مجال عملها .