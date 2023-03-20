موسيالا يغادر معسكر المنتخب الألماني

برلين – وكالات – رحل جمال موسيالا عن معسكر المنتخب الألماني، مع استبعاد مشاركته بسبب تعرضه لتمزق خفيف في الفخذ.

ولا يتوقع أن يستدعي هانز فليك، مدرب المنتخب، لاعبا بديلا ليحل مكان لاعب خط الوسط موسيالا، 20 عاما.

ويلتقي المنتخب الألماني، ممثل البلد المستضيف لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024 منتخب بيرو في ماينز يوم السبت المقبل ثم يلتقي المنتخب البلجيكي في كولونيا بعدها ب3 أيام، في مباراتيه الوديتين.

مسار المنتخب

ويعمل فليك على تجديد دماء وتصحيح مسار المنتخب الألماني بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، ويتوقع أن يكون موسيالا لاعب بايرن ميونخ من الوجوه البارزة للمنتخب.

ويلتقي بايرن ميونخ، غريمه بوروسيا دورتموند في مباراة قمة بالدوري الألماني في أول نيسان/أبريل المقبل، لكن أيا من نادي بايرن والاتحاد الألماني، لم يكشف مـــــــدة غياب موســـــيالا؛ بسبب الإصــــــابة.