إيران تجدّد شكرها للعراق في تيسير جهود التفاهم الأخير مع السعودية

موسى لـ (الزمان): إتفاق البلدين سيدخل المنطقة بمرحلة مختلفة

بغداد – ابتهال العربي

القاهرة – مصطفى عمارة

جددت ايران امس ،شكرها للعراق في تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير مع السعودية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في القصر الحكومي السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق ، وجدد موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار)، واضاف البيان ان (اللقاء شهد التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين)، من جانبه، نقل آل صادق، (شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير مع السعودية). وأثار الإعلان عن إتفاق السعودية وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية ،ردود واسعة نظرا لانعكاسات هذا الإتفاق على الأوضاع الإقليمية والدولية. ورأى سياسيون ان عجلة التطبيع باتت معاقة عن الحركة في الخليج . فيما رحبت مصر في بيان للخارجية بـ(الاتفاق ورأت فيه عامل استقرار في الخليخ)، لكن اللافت بحسب مصادر مطلعة لـ(الزمان) بطبعتها الدولية أن (الإتفاق الإيراني السعودي سيزيد من فتور العلاقات المصرية السعودية التي تمر بمرحلة توتر، اذ كانت السعودية تعد مصر الذراع العسكري لها في مواجهة إيران، وانعكس ذلك في قرار سريع في تغيير إسم كوبري الملك سلمان بالقاهرة إلى إسم أحد قادة الجيش المصري)، على حد تعبيرهم. من جانبه ، قال الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى لمراسل (الزمان) في القاهرة أن (هذا الاتفاق سيكون له آثاره الإيجابية على المناطق المرتبكة في العالم كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وسيدخل المنطقة في مرحلة مختلفة من التعاون لو صدقت النوايا)، وأضاف أن (هذا الاتفاق جاء مفاجئاً للولايات المتحدة ،ولاسيما أنه جاء بين الصديق الأول لها وهو السعودية والعدو الأول وهو إيران)، مؤكدا ان (تلك الخطوة تعبر عن فكر ستراتيجي متقدم اخذ في الاعتبار مصالح المنطقة على المصالح الضيقة). وأتفق وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد في الرأي مع موسى، وقال لـ (الزمان) أن (تلك الخطوة تعد ضربة قاسمة للولايات المتحدة التي كانت تستخدم إيران كفزاعة للمنطقة)، وأضاف أن (إيران وعُمان لعبتا دورا كبيرا في هذا الاتفاق، حيث ضيف العراق عددا من الجلسات بين الجانبين واستثمر في ذلك علاقاته الطيبة مع الطرفين)، وعن تأثير هذا الاتفاق على دول كمصر، التي كانت السعودية تعتبرها الذراع العسكري لها في مواجهة إيران ، اكد رشاد (اننا في عالم أصبحت فيه كل دولة تنظر لمصالحها حتى لو كان هذا على حساب الآخرين). ورأى المستشار السياسي السابق للرئيس مبارك والخبير السياسي مصطفى الفقي أنه( نادى منذ مدة طويلة بالحوار العربي مع الدول المؤثرة في المنطقة كتركيا وإيران لتحقيق مصالح المنطقة، والحوار ليس معناه أن ينصاع كل طرف لشروط الآخر بل يمكن الوصول لحلول وسط في الكثير من القضايا). واعتبر الخبير السياسي الليبي احمد قذاف أن( الاتفاق الإيراني السعودي خطوة شجاعة وحكيمة ستنعكس ايجابيا على المناطق المتوترة في المنطقة كسوريا واليمن ولبنان والعراق وستجعل السعودية لاعب أساسي في المنطقة).بينما اكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز دراسات الأهرام محمد عز العرب أن( المفاجأة في هذا الإتفاق ليس إتفاق السعودية وإيران بل في وجود الصين في هذا الإتفاق الذي يعبر عن السياسة السعودية الجديدة القائمة على حسن الجوار وتجاوز الخلافات).