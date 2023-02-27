موسى: في الأفق دار للأوبرا وقصر للثقافة والفنون بكل محافظة

مشاريع دائرة السينما والمسرح تغادر الطموح إلى فضاء التطبيق

بغداد – ياسين ياس

ضيف الملتقى الاذاعي والتلفزيوني في احدث جلساته الفنان احمد حسن موسى، مدير عام دائرة السينما والمسرح، للحديث عن مشاريع الدائرة (مابين الطموح وامكانية التطبيق)، والتي اقيمت في قاعة جواد سليم بالمركز الثقافي البغدادي، وقدمها رئيس الملتقى المخرج صالح الصحن قائلا(ضيف الجلسة الشاب المبدع والمنفذ الاول لدائرته استحوذ على محبة الجميع،انه الفنان احمد حسن موسى،سنتعرف اليوم على مشروع الدائرة ،وماذا سيزف لنا من افكارواعمال جديدة على خشبة المسرح من عروض ومهرجانات).

بعدها تحدث المحتفى به قائلا(كل ماقدمته الداىرة هو صنيعة اساتذتنا الكبار،نقطة الاعمار كانت هناك،وباء كورونا،لايوجد انتاج وان تغلق كل قاعات المسرح الوطني،لكن قررنا انا والعاملين في الدائرة ان نعمل،نحول الركام تحت مسرح الرافدين الى مسرح فكان مسرح اشور،وبجهود ذاتية، بعدها قررنا اعادة مسرح الرشيد الى الحياة رغم النفايات والدمار الذي حصل للمسرح،الوزير عدنان درجال شاهد الدمار الذي حصل للمسرح قال لي :انت مجنون كيف تعيد الحياة لهذا المسرح، بعد اعمار المسرح دعونا درجال وشاهد الاعمار لهذا المسرح قال :انا المجنون لانك تحب دائرتك وكرمني).

وعن ملف السينما قال موسى(اول قرار اتخذناه تحويل القاعات الى سينما ومسرح، من خلال دعم رابطة المصارف الاهلية، كون لانملك صالات عرض سينمائي،فقط المولات،كذلك اعادة انتاج قاعات السينما وسنفتتح قريبا سينما ومسرح الرشيد من خلال الأفلام الحديثة وعودة العائلة العراقية الى السينما).

سأله الصحن:الافلام التي ستنتج هل هي قصيرة ام طويلة؟ قال موسى (الازمة في الوزارة انتجنا سبعة افلام،والان لدينا دعم من رئيس الوزراء مقداره مليار ونصف دينار لدعم السينما،وقريبا انطلاق مهرجان بغداد للسينما،استقبلنا افلام كثيرة،وسيكون المهرجان نهاية الشهر الخامس)،واضاف (نحتاج الى اسماء مهمة بصفة مستشار لنمضي في مشروع اعادة الحياة الى السينما العراقية).وفي سؤال اخر للصحن:هل بالامكان انشاء لجنة من الخبراء لديهم القدرة لمواصلة العمل من خلال مد الجسور مع الاخرين؟قال موسى(انا اخولك من الان تشكيل لجنة من سبعة اشخاص الاسبوع القادم،نعرض مالدينا من طموحات لاعادة السينما العراقية الى سابق عهدها)،واضاف(نريد انتاج دراما عراقية تلبي الطموح).

أرشيف السينما

وفي مداخلة للاكاديمي عقيل مهدي قال (حوار شيق وموضوعي حول السينما والمسرح، احمد حسن موسى انا اشرفت على رسالته للماجستير ،هو من نجوم المسرح العراقي فنان ومخرج مسرحي)م ضيفا (ضروري وجود فرق مسرحية تحت اشراف الدائرة ، واتمنى اعادة الحياة لارشيف السينما والمسرح كون دائرة بلا ارشيف تكون بلا حياة).

وقال الفنان بشار طعمة (مر على دائرة السينما والمسرح 24 مديرا عاما كان اولهم الراحل يوسف العاني،وحاليا احمد حسن موسى،قدم الكثير للسينما والمسرح، من خلال اعادة البنى التحتية والحياة الى مسرح الرشيد).واكد المخرج فاضل ماهود من السماوة (اشد على يد المدير العام لاعادة الحياة الى مسرح الرشيد، لكن اقول من هو السينمائي المنتمي للدائرة ام من خارج الداىرة،لدي فيلم ، اماني، زار كل دول العالم ونال العديد من الجوائز باسم العراق،كان اخرها تونس، للاسف لم يحتفي بنا احد، لدي الان فيلم قصير بعنوان (تيريزا) هي قصة بولندية احداثها حصلت في العراق،احداث الفيلم تدور مابين بغداد، وارشو، والناصرية). واشار المخرج طارق الجبوري ان (اهم شيء وجود رسالة كون السينما صناعة، وصناعة صعبة جدا، لاتوجد ستوديوهات كل عملنا هذا خارج العراق، واهم شيء في السينما التسويق ، كي تعوض انتاج الافلام).

وعاد موسى ليقول (ساعمل كل شيء في سبيل السينما والمسرح ، التقيت رئيس الوزراء وامر كل المحافظين ايجاد قصر ثقافة وفنون في كل محافظة،وامر بالانطلاق لبناء دار الاوبرا) واضاف(سيتم تشكيل فريق عمل من سبع شخصيات اصحاب خبرة للاشراف على السينما،ويحق لنا ان نعمل ونسوق وطلب الايرادات من خلال العروض).

وفي نهاية الجلسة تم تكريم المحتفى به بدرع الابداع ،قدمه الامين العام لاتحاد الادباء، عمر السراي،وشهادة تقديرية قدمها الفنان عقيل مهدي،وقلادة الملتقى قدمها المخرج صالح الصحن.