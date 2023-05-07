مواصلة حملة إحنا بخدمتكم الحكومية لتأهيل مناطق ميسان

موسى: الشروع بتطوير الكاظمية وإنشاء مراكز تعزّز الترفيه في بغداد

العمارة -علي قاسم الكعبي

بغداد – ندى شوكت

اطلقت امانة بغداد، مشاريع تطويرية في مدينة الكاظمية، مؤكدة التوجه لإستثمار المواقع العسكرية في المدينة لمشاريع صحية وترفيهية واخراج المنطقة الصناعية. وقال الامين عمار موسى، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الامانة توجهت الى انشاء مشاريع تطويرية في الكاظمية اهمها المباشرة بالكورنيش وتطوير شارعي موسى الكاظم والنادي)، مبيناً ان (العمل في شارع باب المراد والإكساء في حدود المنطقة سيبداً قريباً)، واشار الى(اتخاذ قرار بشأن استثمار المواقع العسكرية الموجودة في المدينة ذات مساحة 300 دونم، بضمنها الشعبة الخامسة).

وحدات عسكرية

مؤكداً ان (هذه القرار جاءت استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، بنقل جميع وحدات العسكرية الى خارج المدينة وتحويلها الى مراكز صحية تعليمية وترفيهية وسياحة دينية، حيث تستقبل اثناء الزيارات نحو 12 مليون زائر، وهذه الإحصائية تحتاج إلى توسعات ومناطق تستوعب هذا العدد)، واوضح موسى ان (اعمال تطوير الكورنيش ممتدة من ساحة عبد المحسن الكاظمي اسفل الجسر لغاية داخل الشعبة الخامسة)، لافتاً الى (المباشرة برفع الكتل الكونكريتية والحواجز الموجودة في المنطقة)، وتابع ان (الامانة تدرس مشروعاً لنقل المنطقة الصناعية بالقرب من ساحة العروبة باتجاه جسر دباش بالتعاون مع وزارة النقل لتفعيل مرآب النقل العام وأن تكون متعددة الطوابق)، وبشأن توسيع الصحن الكاظمي، ذكر موسى ان (رئاسة الوزراء اصدرت قراراً بتخصيص تلك مساحات للعتبة لغرض توسيع الصحن، واستكملت الامانة بغداد في عام 2008 نحو 250 متراً مربعاً بالمنطقة المحيطة بالعتبة الكاظمية، كما افتتحت شارعي صاحب الزمان والإمام علي من جانب جسر الكريعات للمشاة). وباشرت الامانة بتطوير 18 شارعاً في منطقة الشعب. وقال بيان امس ان (الملاكات الهندسية في دائرة المشاريع، نفذت حملة لإكساء 200 الف متر مربع في قاطع بلدية الشعب، بضمن خطة موازنة الدعم الطارئ)، لافتاً الى ان (دائرة المشاريع باشرت بإكساء شوارع الأسواق المركزية والغنامة وفهمي المدرس وابو القاسم الشابي والقدس وزين القوس، و64 أبو عبير و 24 خالد و 30 البصرة والتوحيد وعدن والكنيسة).

مساحة كبيرة

واضاف ان (الحملة شملت اكساء شوارع اخرى وعدداً من الازقّة في المنطقة). وافصحت الامانة عن قرب المباشرة بإنشاء اكبر مشروع ترفيهي على ارض معسكر الرشيد، في بغداد. وذكر البيان ان (مساحة المعسكر كبيرة تفوق حدائق الزوراء، وستتأهل كمتنزهات للمواطنين حسب توجيهات الحكومة)، واوضح ان (مجلس الوزراء اصدر امراً بتخصيص الارض لأمانة بغداد، لإنشاء المركز الترفيهي بعد توفير الاموال المطلوبة). على صعيد متصل، استكمل فريق الجهد الخدمي، اعمال تأهيل منطقتي عبادة و المدثرة، في ميسان. وقال رئيس الفريق، نورس عبدالرضا، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الفريق انجز جزءاً من الخدمات وتأهيل البنى التحتية للمنطقتين بضمن حملة احنه بخدمـتكم التي اطلقها رئيس الوزراء)، واشار الى (استمرار اعمال شبكات الصرف الصحي و البلدية، الى جانب المباشرة بالخدمات لمناطق الدفاس و سيد جميل و وگصيبة). من جانب اخر، باشرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، التابعة الى وزارة الكهرباء، بتنفيذ ثمانية مشاريع في المحافظة. وذكر مدير فرع كهرباء ميسان، جاسم راضي، في تصريح امس ان (الفرع باشر بتنفيذ مشاريع الخطة التشغيلية الطارئة للعام الجاري في مدينة العمارة وقضاء المجر الكبير بعد استحصال الموافقات الرسمية من الوزارة والشركة، وانشاء قسم التخطيط في الفرع جميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع)، واوضح راضي انها (تشمل تأهيل مغذي المشتل الخارج من محطة المجمع السكني بطول 2 كيلومتر من المجمع السكني الى منطقة المدثرة، فضلاً عن استحداث مغذيات جديدة من محطة عواشة لشطر مغذي كصيبة مع قابلو بطول 150 متراً من محطة البتيرة الثانوية بعد شطر مغذي الشرطة، وشطر مغذي الرافدين من محطة العرضات، ومغذي تاج الدين من محطة الشهداء، ومناقلة مغذي الجديدة من محطة اليرموك الى محطة التجارية، ومناقلة احمال من مغذيات الطرق، وتأهيل الجزء الثاني من خطي السكر الأول والثاني في قضاء المجر الكبير).