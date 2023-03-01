الله بالخير رياضة

موسم الكلاسيكو – اكرام زين العابدين

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الخميس وبالاخص محبي ناديا ريال مدريد وبرشلونة فصلا جديداً من فصول صراع مسلسل (كلاسيكو الارض) وبالنسخته الخاصة بذهاب نصف نهائي كأس اسبانيا للموسم الحالي.

قدمت الكرة الاسبانية العديد من الاطباق الكروية الشهية بالمواسم الاخيرة وكان آخرها مباراة الريال وليفربول بالتشامبيونز ليغ والتي انتهت لصالح الملكي برمونتادا ونتيجة كبيرة جعلت الانكليز يندبون حظهم العاثر الذي اوقعهم مع الفريق الذي يصنع الفارق ويقلب نتائج المباريات في اوقاتها الحرجة بقيادة الثعلب الايطالي العجوز انشلوتي.

مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستجمع الريال وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو ستكون واحدة من المباريات المهمة التي لا يمكن توقع نتيجتها لان المتنافسين فيها يملكون مقومات الفرق الكبيرة التي لا تهزم بسهولة بالاضافة الى وجود عدد غير قليل من نجوم الكرة العالميين الذين يشكلون اضافة نوعية لاي فريق.

اننا عندما نتحدث عن ريال مدريد فاننا نتحدث عن افضل نادي في العالم لانه يملك اغلب مقومات النادي المحترف الحقيقي من خلال القاعدة الجماهيرية العريضة والاستثمارات الهائلة بالاضافة الى الرعاية من قبل العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية منها ، اديداس وطيران الإمارات وشركة (BMW) ومجموعة فنادق بلاديوم ، وشركة (Hugo Boss) التي صممت البدلات الرسمية لفرقها ، اضافة الى عدد آخر من الشركات وبكافة المجالات الصحية والاتصالات والرفاهية .

اما الالقاب التي حصدها الريال منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي فانها كثيرة ولا يمكن كسرها بسهولة ، فهو نادي القرن في اوروبا وفاز بلقب دوري ابطال اوروبا في (14) مرة وهو الاعلى ، وفاز (5) مرات بلقب بطل اندية العالم ، وفاز بلقب الليغا الاسبانية في (35) موسماً وهذا الرقم من الصعب كسره ،اما لقب كاس ملك اسبانيا ففاز به (19) مرة آخرها كان في موسم 2013-2014 كما فاز بلقب كاس السوبر الاسباني (12) مرة ، وفاز (5) مرات بكاس السوبر الاوروبي.

اما منافسه وغريمه التقليدي برشلونة فانه ايضا من افضل اندية العالم ولديه استثمارات لكنه يعاني من بعض الصعوبات المالية في المواسم الاخيرة ، وترعاه ايضا شركة نايكي وقطر للطيران ، وغيرها من الشركات الراعية الاخرى .

اما الالقاب التي حصدها البرشا فهي كثيرة ايضاً منها الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا في (5) مرات ، وفاز (3) مرات بلقب بطل اندية العالم ، وفاز بلقب الليغا الاسبانية في (26) موسماً ، وتعد بطولة كاس ملك اسبانيا المفضلة لديه وفاز بها (31) مرة آخرها كان في موسم 2020-2021 كما فاز بلقب كاس السوبر الاسباني (14) مرة ، وفاز (5) مرات بكاس السوبر الاوروبي.

لذلك من حق المتابع في اي مكان في العالم ان ينتظر هذا اللقاء الذي يجمع الفريقان لانهم يقدمون له (90) دقيقة مليئة بالمتعة الكروية والاداء المتميز تجعله يطير من شدة الاستمتاع الذي يعيشه ، وينسى من خلاله كل مشاكله وهمومه.

في الموسم الحالي نجح ريال مدريد من تحقيق الفوز بكلاسكو الذهاب بالليغا بثلاثية في تشرين الاول الماضي بواحدة من المباريات الممتعة ، لكنه عاد وخسر نهائي بطولة السوبر الإسباني التي جرت في السعودية في كانون الثاني الماضي بثلاثية ايضاً .

وسيلعب الفريقان مباراتان بالكاس ، وأخرى بالدوري الاسباني مما يعني ان محبي الفريقان سيشاهدون الكلاسيكو (5) مرات بالموسم الحالي وهو رقم كبير قد لا يتكرر بالمواسم المقبلة. سننتظر انطلاق صافرة المباراة مساء اليوم بلهفة من اجل الاستمتاع بواحدة من المباريات التي تعطي دروس مجانية لمدربي الفرق بمختلف قارات العالم وعليهم تحليلها والاستفادة منها .