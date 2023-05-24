موسكو مستاءة من وصول أكبر سفينة حربية إلى أوسلو

أوسلو‭- ‬الزمان‭ ‬

وصلت‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬جيرالد‭ ‬فورد‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬مبينة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬إلى‭ ‬أوسلو‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نددت‭ ‬بها‭ ‬روسيا‭ ‬المجاورة‭.‬

دخلت‭ ‬‮«‬جيرالد‭ ‬فورد‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬لحاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬وتعمل‭ ‬بالدفع‭ ‬النووي،‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬مرافقتها‭ ‬مضيق‭ ‬أوسلو‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭. ‬ويمكن‭ ‬لحاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬هذه‭ ‬البالغ‭ ‬طولها‭ ‬335‭ ‬مترا‭ ‬استيعاب‭ ‬90‭ ‬طائرة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬النروجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الزيارة‭ ‬ووجود‭ ‬مجموعة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬سيوفران‭ … ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أوثق‭ ‬مع‭ ‬حليفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬كثيرا‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬النروج،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وروسيا‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬معها‭ ‬حدودا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال‭ ‬القطبي،‭ ‬إثر‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اعتراض‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬تيمور‭ ‬شيكانوف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الكترونية‭ ‬وجهها‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬تتطلب‭ ‬حلا‭ ‬عسكريا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مسائل‭ ‬تتطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬خارجيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ (‬السلطات‭) ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬تفيد‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬عسكريا‭ ‬مباشرا‭ ‬للنروج‭ ‬فإن‭ ‬عروض‭ ‬قوة‭ ‬كهذه‭ ‬تبدو‭ ‬مضرة‭ ‬ومنافية‭ ‬للمنطق‮»‬‭.‬

تتشارك‭ ‬النروج‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬198‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬بارنتس‭.‬

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬منطقة‭ ‬حظر‭ ‬جوي‭ ‬وبحري‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬السفينة‭.‬

وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بارنتس‭ ‬أوبزيرفر‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬أركتك‭ ‬تشالنج‭ ‬إكزرسايز‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مناورات‭ ‬جوية‭ ‬تجمع‭ ‬حوالى‭ ‬150‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬دولة،‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬