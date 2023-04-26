موسكو تطرد عشرة دبلوماسيين نروجيين الرئيس الصيني يرسل وفد تسوية الحرب ويبلغ زيلنسكي:التفاوض الحل الوحيد

كييف‭ – ‬بكين‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الز‭ ‬مان‭ ‬

‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬أجرى‭ ‬حديثًا‭ ‬‮«‬طويلًا‭ ‬ومهمًا‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وكتب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬صحّتها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أجريت‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬طويلة‭ ‬ومهمة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وبكين‭.‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬‮«‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالًا‭ ‬هاتفيًا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬زيلينسكي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬لزيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التفاوض‮»‬‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬النزاع‭. ‬و‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬وفداً‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بهدف‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تسوية‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬للنزاع،‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬ونظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الصيني‭ ‬سيرسل‭ ‬ممثلاً‭ ‬خاصاً‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية،‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬معمقة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للأزمة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬طرد‭ ‬عشرة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬نروجيين‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬أوسلو‭ ‬15‭ ‬موظفًا‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬لديها‭ ‬اتهمتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬وسط‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لموسكو‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬استدعت‭ ‬السفير‭ ‬النروجي‭ ‬لديها‭ ‬روبرت‭ ‬كفيلي‭ ‬وأبلغته‭ ‬بعمليات‭ ‬الطرد‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬انتقامية‮»‬،‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬احتجاجها‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬النروج‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭.‬

وعبرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬احتجاجها‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أوسلو‭ ‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬العدائي‮»‬‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تدنت‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬حرج‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬ستتبع‭ ‬بعد‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬النروجية‭ ‬لموظفين‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬‮ ‬

وردت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬النروجية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عبر‭ ‬متحدثة‭ ‬باسمها‭ ‬راغنهيلد‭ ‬سيمينستاد‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬عملا‭ ‬انتقاميا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬دبلوماسيينا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عادي‭ ‬والسلطات‭ ‬الروسية‭ ‬تدرك‭ ‬ذلك‭ ‬جيدا‭.‬‮»‬

و‭ ‬حذّر‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬توسّع‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المستهدفة‭ ‬بمصادرة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لأصولها‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬غداة‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لمرسوم‭ ‬وافق‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مجموعتَي‭ ‬‮«‬فورتوم‮»‬‭ ‬و‮»‬يونيبر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬قد‭ ‬توسّع‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭. ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬تعويضات‭ ‬للتطبيق‭ ‬المحتمل‭ ‬لإجراءات‭ ‬انتقامية‭ ‬ضد‭ +‬المصادرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭+ ‬للأصول‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬غداة‭ ‬توقيع‭ ‬بوتين‭ ‬مرسوما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬غربيتين‭ ‬للطاقة‭ ‬هما‭ ‬‮«‬فورتوم‮»‬‭ ‬الفنلندية‭ ‬و‮»‬أونيبر‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬ويهدد‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬مصادرة‭ ‬واستخدام‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬‮ ‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حاليًا‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬لمصادرة‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬اليورو‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لكن‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بسيطًا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭ ‬حسب‭ ‬المفوضية‭.‬

وأكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬المصادرة‭ ‬المعلنة‭ ‬‮«‬رداً‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬العدوانية‭ ‬للدول‭ ‬غير‭ ‬الصديقة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬جراءات‭ ‬‮«‬موقتة‮»‬‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬المخاطر‭ (‬المحتملة‭) ‬عندما‭ ‬يؤثر‭ ‬موقف‭ ‬الدول‭ ‬المعادية‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬اقتصادنا‮»‬‭.‬