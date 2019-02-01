موسكو‭ ‬تندد‭ ‬بانسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬المعاهدة‭ ‬النووية‭ ‬وأوروبا‭ ‬تدعم‭ ‬القرار‭ ‬الامريكي‭ ‬

موسكو – واشنطن-الزمان
نددت الدبلوماسية الروسية الجمعة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نووية مهمة مع روسيا، قائلة إنها جزء من “استراتيجية” واشنطن “للتنصل من التزاماتها الدولية”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لقناة التلفزيون العامة “روسيا 1” إن هذا ليس مسألة “تحميل روسيا المسؤولية (…) بل هي استراتيجية الولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها القانونية الدولية في مختلف المجالات”. وأعلنت واشنطن الجمعة تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها بحجة انتهاك المعاهدة من قبل روسيا التي هددت بدورها بسباق تسلح جديد.
وتقول واشنطن إن نظام الصواريخ المتوسطة المدى الروسي ينتهك المعاهدة، رغم أن مسؤولين أميركيين يقولون إن المعاهدة تفرض عليهم قيودا وتستثني الصين، القوة الأسيوية الصاعدة. وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في بيان إنه ابتداء من السبت “ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها”. وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك”. ووقع المعاهدة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان وآخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف لحظر الصواريخ التي تطلق من البر بمدى يتراوح ما بين 500 و5500 كلم. وأنهت المعاهدة تعبئة خطيرة للرؤوس الحربية في أوروبا. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن، التي أعلنت رسميا عن مخاوفها قبل شهرين، ناقشت انتهاكات المعاهدة مع روسيا أكثر من 30 مرة.
وصرح بومبيو أثناء إعلانه عن القرار في مؤتمر صحافي أن “الانتهاكات الروسية تضع حياة ملايين الأوروبيين والأميركيين في خطر أكبر، وتهدف إلى التفوق عسكريا على الولايات المتحدة وتقوض فرص تحريك العلاقات الثنائية في اتجاه أفضل”.
ولكن بومبيو أكد أن واشنطن لا تزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن تلتزم روسيا بالمعاهدة.
وأضاف “تأمل الولايات المتحدة أن نتمكن من إعادة علاقاتنا مع روسيا إلى وضع أفضل، ولكن الكرة في ملعب روسيا لتغيير مسارها الذي يتميز بالنشاطات المزعزعة للاستقرار ليس فقط في هذه المسألة ولكن في العديد من المسائل الأخرى”.
– روسيا تحذر من سباق تسلح–
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة سيطلق سباق تسلح جديد.
وقبل الإعلان الأميركي أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن اسفه، وقال للصحافيين إن واشنطن قررت “كسر المعاهدة .. قبل وقت طويل”.
وسارع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إصدار بيان يؤكد “الدعم الكامل” للانسحاب الأميركي من المعاهدة، وقال إن نظام صواريخ كروز التي تطلق من البر “9أم729” الذي يثير مداها القلق الأميركي، تنتهك المعاهدة.
لكن الأوروبيين أعربوا كذلك عن مخاوفهم من مخاطر انهيار المعاهدة.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة الرومانية بوخارست “ما لا نريد أن نراه بالتأكيد هو أن تعود قارتنا لتصبح أرض معركة أو مكان تواجه فيها القوى الكبرى بعضها – هذا الأمر يعود غلى تاريخ ماض”.
ودعمت ليتوانيا ولاتفيا — الدولتان البلقانيتان اللتان تخشيان من تهديد جارتهما العملاقة روسيا – الانسحاب الأميركي.