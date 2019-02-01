موسكو‭ ‬تندد‭ ‬بانسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬المعاهدة‭ ‬النووية‭ ‬وأوروبا‭ ‬تدعم‭ ‬القرار‭ ‬الامريكي‭ ‬

موسكو‭ – ‬واشنطن‭-‬الزمان‭ ‬

نددت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الروسية‭ ‬الجمعة‭ ‬بقرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬نووية‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬“استراتيجية”‭ ‬واشنطن‭ ‬“للتنصل‭ ‬من‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية”‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬لقناة‭ ‬التلفزيون‭ ‬العامة‭ ‬“روسيا‭ ‬1”‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مسألة‭ ‬“تحميل‭ ‬روسيا‭ ‬المسؤولية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬استراتيجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنصل‭ ‬من‭ ‬التزاماتها‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات”‭. ‬وأعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬تعليق‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬الصواريخ‭ ‬النووية‭ ‬المتوسطة‭ ‬المدى‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬وبدء‭ ‬انسحابها‭ ‬منها‭ ‬بحجة‭ ‬انتهاك‭ ‬المعاهدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بدورها‭ ‬بسباق‭ ‬تسلح‭ ‬جديد‭.‬

وتقول‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬نظام‭ ‬الصواريخ‭ ‬المتوسطة‭ ‬المدى‭ ‬الروسي‭ ‬ينتهك‭ ‬المعاهدة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أميركيين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬المعاهدة‭ ‬تفرض‭ ‬عليهم‭ ‬قيودا‭ ‬وتستثني‭ ‬الصين،‭ ‬القوة‭ ‬الأسيوية‭ ‬الصاعدة‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬“ستعلق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كافة‭ ‬التزاماتها‭ ‬بمعاهدة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬النووية‭ ‬المتوسطة‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المعاهدة‭ ‬والتي‭ ‬ستكتمل‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬عادت‭ ‬روسيا‭ ‬للالتزام‭ ‬بالمعاهدة‭ ‬وتدمير‭ ‬جميع‭ ‬الصواريخ‭ ‬والمنصات‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬تنتهكها”‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬“الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التزمت‭ ‬بالمعاهدة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬ولكننا‭ ‬لن‭ ‬نبقى‭ ‬مقيدين‭ ‬ببنودها‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬روسيا‭ ‬ذلك”‭. ‬ووقع‭ ‬المعاهدة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬وآخر‭ ‬زعيم‭ ‬للاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬ميخائيل‭ ‬غورباتشيف‭ ‬لحظر‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬من‭ ‬البر‭ ‬بمدى‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬و5500‭ ‬كلم‭. ‬وأنهت‭ ‬المعاهدة‭ ‬تعبئة‭ ‬خطيرة‭ ‬للرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬إن‭ ‬واشنطن،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬مخاوفها‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬ناقشت‭ ‬انتهاكات‭ ‬المعاهدة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مرة‭.‬

وصرح‭ ‬بومبيو‭ ‬أثناء‭ ‬إعلانه‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬“الانتهاكات‭ ‬الروسية‭ ‬تضع‭ ‬حياة‭ ‬ملايين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والأميركيين‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬أكبر،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬التفوق‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتقوض‭ ‬فرص‭ ‬تحريك‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬أفضل”‭.‬

ولكن‭ ‬بومبيو‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬راغبة‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬حول‭ ‬ضبط‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬روسيا‭ ‬بالمعاهدة‭.‬

وأضاف‭ ‬“تأمل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬أفضل،‭ ‬ولكن‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬روسيا‭ ‬لتغيير‭ ‬مسارها‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالنشاطات‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬الأخرى”‭.‬

–‭ ‬روسيا‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تسلح–

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أعلن‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬المعاهدة‭ ‬سيطلق‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬جديد‭.‬

وقبل‭ ‬الإعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬عن‭ ‬اسفه،‭ ‬وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬قررت‭ ‬“كسر‭ ‬المعاهدة‭ .. ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل”‭.‬

وسارع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬(ناتو)‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬يؤكد‭ ‬“الدعم‭ ‬الكامل”‭ ‬للانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬المعاهدة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬نظام‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬من‭ ‬البر‭ ‬“9أم729”‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬مداها‭ ‬القلق‭ ‬الأميركي،‭ ‬تنتهك‭ ‬المعاهدة‭.‬

لكن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬أعربوا‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انهيار‭ ‬المعاهدة‭.‬

وصرحت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬أثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرومانية‭ ‬بوخارست‭ ‬“ما‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نراه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬قارتنا‭ ‬لتصبح‭ ‬أرض‭ ‬معركة‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬تواجه‭ ‬فيها‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬بعضها‭ ‬–‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬غلى‭ ‬تاريخ‭ ‬ماض”‭.‬

ودعمت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬—‭ ‬الدولتان‭ ‬البلقانيتان‭ ‬اللتان‭ ‬تخشيان‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬جارتهما‭ ‬العملاقة‭ ‬روسيا‭ ‬–‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭.‬