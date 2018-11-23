موسكو‭ ‬ترفض‭ ‬تحديد‭ ‬مهلة‭ ‬للمفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية

مقتل‭ ‬إعلاميين‭ ‬معارضين‭ ‬لدمشق‭ ‬وهيئة‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬إدلب

روما‭ ‬‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ترفض‭ ‬تحديد‭ ‬‮«‬مهلة‮»‬‭ ‬للمفاوضات‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬يؤيدون‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بانهم‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬تقويض‭ ‬عملية‭ ‬آستانا‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬أوروبيين‭ ‬ومن‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اؤمن‭ ‬بالمهل‭ ‬المصطنعة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لممارسة‭ ‬ضغط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬على‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬تخفي‭ ‬نية‭ ‬لتقويض‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬آستانا‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬يلحون‭ ‬على‭ ‬ستافان‭ ‬ليحدد‭ ‬مهلة‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬سوى‭ ‬أمر‭ ‬واحد،‭ ‬تدمير‭ ‬عملية‭ ‬آستانا‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬منطق‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬السوري‭. ‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2017،‭ ‬تضم‭ ‬عملية‭ ‬آستانا‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬حليفتا‭ ‬النظام،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة،‭ ‬ممثلين‭ ‬لدمشق‭ ‬ووفدا‭ ‬معارضا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬واشنطن‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لأحد‭ ‬المشاركين‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬دعم‭ ‬روسيا‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬الديكتاتوري‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬‮«‬يقتل‮»‬‭ ‬شعبه،‭ ‬قال‭ ‬لافروف‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لا‭ ‬تدعم‭ ‬أي‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأنه‭ ‬يعود‭ ‬فقط‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬النظام‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬يغيره‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬انتخابات‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬لكنه‭ ‬ذكر‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬أساسي‭ ‬أيضا‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬ليبيا‭ ‬والذي‭ ‬خلف‭ ‬الاف‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كنتم‭ ‬لا‭ ‬تأبهون‭ ‬للاستقرار‭ ‬او‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬فاعتقد‭ ‬أنكم‭ ‬‭(‬بذلك‭)‬‭ ‬منحازون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إسألوا‭ ‬إذن‭ ‬الليبيين‭ ‬كيف‭ ‬كانوا‭ ‬يعيشون‭ ‬قبل‮»‬‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭.‬

فيماقتل‭ ‬ناشطان‭ ‬إعلاميان‭ ‬معارضان‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬وللمجموعات‭ ‬الجهادية‭ ‬الجمعة‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإذاعة‭ ‬محلية‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الناشطين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الثوري‭ ‬السوري،‭ ‬رائد‭ ‬فارس‭ ‬وحمود‭ ‬جنيد،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بإصابتهما‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة،‭ ‬ليفارقا‭ ‬الحياة‭ ‬متأثرين‭ ‬بإصابتهما‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الناشطين‭ ‬معروفان‭ ‬‮«‬بمواقفهما‭ ‬من‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الفصائل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬و‮»‬من‭ ‬التفرد‭ ‬بالسيطرة‭ ‬ومن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬الأمنية‭ ‬للقوى‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬والشمال‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أنهما‭ ‬معروفان‭ ‬بنضالهما‭ ‬الطويل‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭.‬

وأكدت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬فريش‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬فارس‭ ‬وكان‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬جنيد،‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيبسوك‮»‬،‭ ‬مقتل‭ ‬الرجلين‭ ‬‮«‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كفرنبل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجهولين‭ ‬يستقلون‭ ‬سيارة‭ ‬فان‮»‬‭.‬

وأصيب‭ ‬فارس‭ ‬وجنيد‭ ‬لدى‭ ‬خروجهما‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬‭(‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭)‬‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬فارس‭ ‬مع‭ ‬زميل‭ ‬له‭. ‬وتم‭ ‬استهداف‭ ‬مقر‭ ‬الإذاعة‭ ‬بهجمات‭ ‬عدة‭.‬