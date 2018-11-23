موسكو‭ ‬ترفض‭ ‬تحديد‭ ‬مهلة‭ ‬للمفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية

مقتل إعلاميين معارضين لدمشق وهيئة الشام في إدلب
روما - بيروت – الزمان
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة في روما أن بلاده ترفض تحديد «مهلة» للمفاوضات حول سوريا، متهما من يؤيدون هذا الامر بانهم يسعون الى تقويض عملية آستانا.
وقال لافروف أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع في حضور مسؤولين أوروبيين ومن الشرق الاوسط «لا اؤمن بالمهل المصطنعة».
واعتبر أن أي محاولة لممارسة ضغط في هذا الاتجاه على موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا تخفي نية لتقويض عملية السلام التي أطلقتها روسيا في آستانا. واضاف «من يلحون على ستافان ليحدد مهلة لا يريدون سوى أمر واحد، تدمير عملية آستانا والعودة الى منطق تغيير النظام» السوري. ومنذ كانون الثاني/يناير 2017، تضم عملية آستانا التي ترعاها روسيا وإيران، حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة، ممثلين لدمشق ووفدا معارضا من دون مشاركة واشنطن.
وردا على سؤال لأحد المشاركين عن سبب دعم روسيا للنظام السوري «الديكتاتوري» والذي «يقتل» شعبه، قال لافروف إن بلاده لا تدعم أي شخصية سياسية في سوريا وأنه يعود فقط للشعب السوري أن يغير النظام او لا يغيره «عبر انتخابات».
ودافع عن ضرورة احترام حقوق الانسان، لكنه ذكر بان «الحق في الحياة» أساسي أيضا مشيرا الى التدخل العسكري في العراق او ليبيا والذي خلف الاف الضحايا المدنيين.
وقال لافروف ايضا «اذا كنتم لا تأبهون للاستقرار او للحق في الحياة، فاعتقد أنكم (بذلك) منحازون».
وأضاف «إسألوا إذن الليبيين كيف كانوا يعيشون قبل» التدخل العسكري الغربي في 2011 ضد نظام معمر القذافي.
فيماقتل ناشطان إعلاميان معارضان للنظام السوري وللمجموعات الجهادية الجمعة بإطلاق النار عليهما في إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذاعة محلية.
وأفاد المرصد عن «قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على الناشطين البارزين في الحراك الثوري السوري، رائد فارس وحمود جنيد، ما تسبب بإصابتهما بجروح بالغة، ليفارقا الحياة متأثرين بإصابتهما».
وأشار الى أن الناشطين معروفان «بمواقفهما من الاعتقالات التي تقوم بها الفصائل» التي تسيطر على محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة في سوريا، و»من التفرد بالسيطرة ومن الانتهاكات والتجاوزات الأمنية للقوى المتواجدة في إدلب والشمال السوري».
كما أنهما معروفان بنضالهما الطويل ضد النظام السوري.
وأكدت إذاعة «فريش اف ام» التي أسسها فارس وكان يعمل فيها مع جنيد، على صفحتها على «فيبسوك»، مقتل الرجلين «جراء إطلاق النار عليهما في مدينة كفرنبل من قبل مجهولين يستقلون سيارة فان».
وأصيب فارس وجنيد لدى خروجهما من مسجد بعد صلاة الجمعة، بحسب المرصد.
وكانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) اعتقلت في كانون الثاني/يناير 2016 فارس مع زميل له. وتم استهداف مقر الإذاعة بهجمات عدة.