موسكو‭ ‬تبدي‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬تطمينات‭ ‬أمريكية‭ ‬بشأن‭ ‬إيران

واشنطن تطلب من الدبلوماسيين غير الأساسيين مغادرة العراق
واشنطن – مرسي ابو طوق
موسكو – الزمان
طلبت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق. بالرغم من انه قلّل كل من وزير الخارجية الامريكي بومبيو والمرشد الايراني الأعلى علي خامنئي في وقت متزامن امس من احتمالات اندلاع نزاع بين بلديهما. وكذلك قال الرئيس الامريكي ترامب انه يدعو مستشاره للامن للتروي في مسألة الحرب .
وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات «وشيكة» في المنطقة، كما عززت التواجد العسكري الأميركي في الخليج. وجاء في تحذير بشأن السفر أن «العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء». وأضاف التنبيه بأن «ميليشيات مذهبية معادية للولايات المتحدة قد تهدد أيضا مواطنين أميركيين وشركات غربية في أنحاء العراق». فيما أعرب الكرملين الأربعاء عن قلقه لاستمرار «تصاعد التوتر» حول إيران على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو الذي أكد في روسيا أن بلاده لا تريد حربا مع طهران.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين «في الوقت الحالي نرى أن تصاعد التوتر بشأن هذا الموضوع مستمر»، متهما الولايات المتحدة «باستفزاز» إيران. ويتهم البنتاغون السلطات الإيرانية أو حلفائها في الشرق الأوسط بالتحضير لـ»هجمات» على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وقد أرسل حاملة طائرات وسفينة حربية وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط.
وقال بومبيو مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي بجنوب روسيا، قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «نحن لا نسعى مطلقا الى حرب مع إيران».
لكن بيسكوف علق بالقول «لا يمكن التحدث عن أي ضمانات: هناك وضع جلي هو الميل إلى مواصلة التصعيد».
وأضاف أنه يرى «بأسف القرارات التي تتخذها إيران» لكنه أشار إلى أنه «يدرك أن إيران لا تتخذ هذه القرارات طوعا، بل ردا على الضغط» مضيفا أن «أعمال الولايات المتحدة هي تحديدا ما يستفز إيران».
وطلبت الولايات المتحدة الأربعاء من جميع الموظفين غير الضروريين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل.
وتدعو روسيا على غرار الأوروبيين والصين إلى الحفاظ على الاتفاق التووي مع إيران.
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بوجود قنوات “اتصال خفية” بين واشنطن وطهران رغم كل التصعيد الذي حملته الأيام الماضية.
ونقلت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، عن مصدر عراقي مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سلّم، خلال زيارته الأخيرة للعراق، إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شريحة ذاكرة تحتوي على دلائل على تخطيطايران من خلال حلفائها في العراق لهجمات على مصالح امريكية في العراق وحمل الوزير المسؤولين العراقيين مسؤولية سلامة المصالح الأمريكية.
وأضاف المصدر أن الوزير الأمريكي حمل أيضا المسؤولين العراقيين رسالة إلى الإيرانيين يدعوهم فيها للجلوس إلى الطاولة.
وأشار المصدر الرسمي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن بلاده تلعب دورا في محاولة تهدئة التوتر في المنطقة ومحاولة الوصول إلى نوع من التفاهم، وإن كان مثل هذا التفاهم لا يظهر قريباً.
العام الماضي أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في البصرة جنوب العراق بعد تظاهرات، وعزت السبب إلى «نيران غير مباشرة» أطلقتها قوات مدعومة من إيران.
والأسبوع الماضي أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مفاجئة إلى بغداد سعيا لتعزيز العلاقات مع العراق وسط حملة ممارسة «ضغوط قصوى» على طهران، خصم الولايات المتحدة وحليفة العراق.
وقال للصحافيين آنذاك إنه أجرى الزيارة لأن إيران «تصعّد نشاطها».
والتقى بومبيو الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وناقش معهما «أهمية أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية للأميركيين».
وأعلن البنتاغون عن ارسال العديد من قاذفات بي-52 القادرة على حمل رؤوس نووية إلى المنطقة ردا على «التلميحات الأخيرة والواضحة بأن القوات الإيرانية والقوات التي تقاتل معها بالوكالة تقوم باستعدادات لشن هجمات محتملة على القوات الأميركية».
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي دون بولتون حذر «بالرد بلا هوادة» على أي هجوم ضد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.
وأشار التحذير إلى انفجار عبوات بدائية الصنع في مناطق عدة في العراق بينها العاصمة بغداد. وإربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في شمال العراق.