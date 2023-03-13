مودي:الهند سعيدة للغاية وفخورة بفوزها بجائزتَي أوسكار

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬الهند‭ ‬كانت‭ “‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬وفخورة‭” ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزتَي‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬تاريخية‭ ‬للأفلام‭ ‬الآسيوية‭. ‬فقد‭ ‬حازت‭ ‬أغنية‭ “‬ناتو‭ ‬ناتو‭” ‬من‭ ‬الفيلم‭ ‬الهندي‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬أغنية‭ ‬أصلية،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ ‬هندي‭ ‬بعنوان‭ “‬ذي‭ ‬إيليفنت‭ ‬ويسبيريرز‭” ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭. ‬وكتب‭ ‬مودي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ “‬شعبية‭ +‬ناتو‭ ‬ناتو‭+ ‬عالمية‭.‬‭ ‬ستبقى‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬لسنوات‭”. ‬وأضاف‭ “‬تهانينا‭ ‬لـmmkeeravaani‭ ‬وboselyricist‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬المرموق‭. ‬الهند‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬وفخورة‭”. ‬وهذه‭ ‬الأغنية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬هندي‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬المرشّحة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬أغنية،‭ “‬هولد‭ ‬ماي‭ ‬هاند‭” ‬لليدي‭ ‬غاغا‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬توب‭ ‬غن‭: ‬مافيريك‭” ‬وأغنية‭ “‬ليفت‭ ‬مي‭ ‬أب‭” ‬لريهانا‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬بلاك‭ ‬بانثر‭: ‬واكاندا‭ ‬فوريفر‭”. ‬وصوّرت‭ “‬ناتو‭ ‬ناتو‭” ‬خارج‭ ‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬للرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬وفق‭ ‬المخرج‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬راجامولي‭. ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬مودي‭ ‬المخرج‭ ‬كارتيكي‭ ‬غونسالفيس‭ ‬والمنتج‭ ‬غونيت‭ ‬مونغا‭ ‬على‭ ‬فيلمهما‭ ‬الوثائقي‭ “‬ذي‭ ‬إيليفنت‭ ‬ويسبيريرز‭”. ‬وغرّد‭ ‬مودي‭ “‬يسلط‭ ‬عملهم‭ ‬الضوء‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬وئام‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭”. ‬تدور‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تاميل‭ ‬نادو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬ويروي‭ ‬قصة‭ ‬صغير‭ ‬فيل‭ ‬يتيم‭ ‬يُدعى‭ “‬راغو‭”‬،‭ ‬يوضع‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬بومان‭ ‬وبيلي،‭ ‬وهما‭ ‬زوجان‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭.‬

ويظهر‭ ‬الوثائقي‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تتطور‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬وصغير‭ ‬الفيل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجمال‭ ‬الطبيعي‭ ‬لمحيطهم‭.‬