مودة أهل البيت (ع) فريضة على كل مسلم – حسين الصدر

-1-

جاء في التاريخ :

ان المهاجرين والانصار اجتمعوا عند رسول الله (ص) وقالوا :

إنّ لك يا رسول الله مؤونة في نَفَقَتِكَ ، وفي مَنْ يأتيك من الوفود ،

وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكمْ فيها بارّاً مأجورا ،

اعطِ ما شئت ،

وأَمسكْ ما شئت مِنْ غيرِ حَرجٍ ،

فأنزل الله عليه الروح الأمين فقال :

يا محمد :

” قل لا أسألكم عليه أجراً الاّ المودةَ في القربى “

الشورى /23

فقال المنافقون :

ما حَمَلَ رسول الله (ص) على ترك ما عرضنا عليه الاّ ليحثنا على مودة قرابته مِنْ بَعدِهِ ،

انْ هو الاّ شيء افتراه في مجلسه، فأنزل الله تعالى :

” أم يقولون افترى على الله كذبا فانْ يشأ الله يختم على قلبك ويمحُ الله الباطلَ ويحقُّ الحقّ بكلماته إنه عليهم بذات الصدور “

الشورى / 24

فبعث النبي (ص) اليهم فقال :

هل من حديث ؟

قالوا :

لقد قال بعضنا كلاما غليظا كرهناه ،

فتلا عليهم هذه الآية ،

فبكوا واشتد بكاؤهم ،

فأنزل الله تعالى :

” وهو الذي يقبل التوبة عن عبادِهِ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون”

الشورى / 25

أرأيتَ كيف اتسع باب التوبة حتى شمل اولئك المفترين حين بكوا واشتد بكاؤهم؟

وما أحلى التوبة في شهر الغفران والعتق الالهي من النار

اللهم انا نتوب اليك من سيئات أعمالنا فاقبلنا تائبين واغفر لنا مستغفرين

-2-

قال الشاعر :

كثُر الشكُ والخِلافُ فَكُلٌّ

يدّعي الفوزَ بالصراطِ السويِّ

فاعتصامي بلا إلهَ سواهُ

ثم حُبيّ لأحمدٍ وعليِّ

فاز كَلُبٌ بِحُبِّ أصحابِ كهْفٍ

كيف أشقى بحُبِّ آلِ النَبِيّ ؟

نعم

لا فوز الاّ بمودة أهل البيت (ع) وموالاتهم ولاءً صادقاً تعكسه السيرة الحميدة المقتدية بهم ، والمزدانة بصالح الاعمال والأقوال .

اللهم اكتبنا في ديوان محبيهم واجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد .

انك انت السميع العليم .