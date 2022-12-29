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أحدث الأخبار:
موجة كروز روسي من الجو والبحر على منشآت الطاقة في أوكرانيا
مَن هو وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد؟
وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
أ ثلج وبرد في الكويت..؟
لماذا بات تخلي الصين المفاجئ عن سياسة “صفر كوفيد” مثيراً لمخاوف العالم؟
أسعار الغذائية تحلّق والمصارف تقوم بهجوم مقابل رداً على محاولات إسقاط الدينار
رشيد يؤكد العمل على إعادة إعمار نينوى والنهوض بخدماتها
الأنواء: ضباب كثيف يغلق الأجواء
توجيهات وزارية بشأن دورة الضباط في مدرسة القوات الخاصة
العراق واليابان يوقّعان إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة
موجة كروز روسي من الجو والبحر على منشآت الطاقة في أوكرانيا
ديسمبر 29, 2022
مَن هو وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد؟
وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
أ ثلج وبرد في الكويت..؟
لماذا بات تخلي الصين المفاجئ عن سياسة “صفر كوفيد” مثيراً لمخاوف العالم؟
مقال فاتح عبد السلام
مفردة القرن للتفخيم والتشهير – فاتح عبد السلام
ديسمبر 28, 2022
اغلبية صامتة
الموصل ترفل بالتعايش السلمي والبزّاز ينعش الحياة بالمبادرات- ميادة الحسيني
ديسمبر 25, 2022
حرية التعبير بمهب الريح – مشتاق الربيعي
ديسمبر 23, 2022
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مقالات
الموسوعي – زكي الحلي
ديسمبر 28, 2022
والعمر قصير – رباح آل جعفر
ديسمبر 28, 2022
شرقية الراوي – علي قاسم الكعبي
ديسمبر 28, 2022
من مصادر موثوقه – مطفر عبد العال
ديسمبر 28, 2022
عام المونديال وحلم الخليج – اكرام زين العابدين
ديسمبر 28, 2022
نجاح التنظيم في المقدمة – هشام السلمان
ديسمبر 28, 2022
من ليس له ماض ليس له حاضر – سعد العلاق
ديسمبر 28, 2022
مسؤولية البنك المركزي وأزمة إرتفاع الدولار – حسين اسماعيل الطائي
ديسمبر 28, 2022
أين المصيبة في المال من المصيبة في الدين ؟ – حسين...
ديسمبر 28, 2022
الخيار الصعب – احمد غني الخفاجي
ديسمبر 28, 2022
رسالة من أبي تحسين – محمد حسن الساعدي
ديسمبر 28, 2022
درجال فخامة الأسم تكفي – علي كاظم
ديسمبر 28, 2022
تحميل أكثر
اخبار
أسعار الغذائية تحلّق والمصارف تقوم بهجوم مقابل رداً على محاولات إسقاط...
رشيد يؤكد العمل على إعادة إعمار نينوى والنهوض بخدماتها
الأنواء: ضباب كثيف يغلق الأجواء
توجيهات وزارية بشأن دورة الضباط في مدرسة القوات الخاصة
العراق واليابان يوقّعان إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة
الكهرباء: تجهيز الطاقة مع الأردن يخدم محطّات الفرات الأوسط وكركوك
تحميل أكثر
الطبعة الدولية
طبعة العراق
الزمان الرياضي
حوارات
رئيس مركز الخليج للدراسات الايرانية في مصر يتحدث ل( الزمان) عن...
ديسمبر 24, 2022
محمد هاشم يرى الموهبة هي الأساس مع دعمها بالدراسة :
ديسمبر 13, 2022
هبة فاضل تستخدم الرسم للتعبير عن الذات:
ديسمبر 6, 2022
الآلات الموسيقية دون الألعاب تستهوي حنا في طفولتها: أجد نفسي في...
نوفمبر 30, 2022
رئيس الجمعية المغربية للصحافة لـ (الزمان):مؤتمر الضفتين يدعم تحسن العلاقات بين...
نوفمبر 16, 2022
مدير عام الطاقة الذرية : إيران لم ترد بعد على أسئلتنا
نوفمبر 10, 2022
فيصل الياسري في آخر حوار له قبل رحيله: لا أشعر بالكبر...
نوفمبر 4, 2022
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اضاءات
لماذا بات تخلي الصين المفاجئ عن سياسة “صفر كوفيد” مثيراً لمخاوف...
ديسمبر 28, 2022
ذكريات صحفية عن زيارة إسطنبول قبل 12 عاماً
ديسمبر 28, 2022
آثار الموصل بين المقدس المدمّر وغيره المهمل
ديسمبر 28, 2022
قبل 60 سنة تعرّفت على المناضل الجزائري حسين آيت أحمد
ديسمبر 26, 2022
فرقة سومريات في أول ظهور لها على المسرح الوطني
ديسمبر 25, 2022
ميسان مدينة تنام على ضفاف الأنهار
ديسمبر 25, 2022
الطبيعة مصدر إلهام لاكتشافات علمية مذهلة
ديسمبر 25, 2022
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الف ياء
مخرجة “أزرق القفطان” المرشح للأوسكار .. و “نقاش صحي” عن المثلية...
من ظلال الكروم .. مصفوفة شعرية
هل غاب الشعراء ؟ – عبد المنعم حمندي
الشعور بالطمأنينة – عبد الواحد محسن
أبدد المكوث بالشّجن – حيدر عبد الخضر
شراع مهاجر – لهيب عبدالخالق
“أكبر معرض كتب عائم” يتيح للبنانيين الغارقين في الأزمة الاقتصادية الشراء...
العراق في ذاكرة شخصيات أردنية
قيامة الارض وفنتازيا السرد في (الباشا وفيصل والزعيم ) – محمود خيون
مسافر زاده القصب والذكريات والدمعة
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رياضة
خمسة إنتصارات في دوري الطائرة الممتاز
الوطني يواجه الكويت وديّاً ومجلس الوزراء يؤمن دخول جماهير منتخبات خليجي 25
سالي تتوّج باللقب ويمامة تحتل الوصافة في شطرنج النساء
الذهب العربي يزيّن فئات منتخبات الدراجات في الإمارات
رئيس إتحاد الكرة يلتقي سفراء دول الخليج في العراق
المبرقع يدعو نظيره المصري لحضور كرنفال البصرة
السوداني يوجه بفتح تحقيق بشأن إطفاء الإنارة في مباراة الكويت وسفانة...
رياضي لبناني يحل ضيفاً على النفط في بغداد ببطولة دولية
الجوية تستعيد الصدارة وديربي بغداد طلابي بإمتياز
العرادة لـ (الزمان): كأس الخليج كويتي والبصرة ستنجح بتنظيم البطولة
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الاخيرة
أبو العباس يقدّم ورشة عن التمثيل السينمائي بمهرجان أور
فريدة في ضيافة (كلام الناس) بحلقة أعياد الميلاد
الذكاء الإصطناعي يقلّص تبعات الجلطات الدماغية
مواهب فنية تطرّز فضاءات مهرجان أغنية الطفل
فنانون يودّعون عاماً ويستقبلون آخر بأن يكون القادم أفضل: (2-2)
الهام شاهين بمهرجان في بغداد
عفويات طبيب في معرض تشكيلي
فنانون يودعون عام ويستقبلون آخر بأن يكون القادم أفضل: (1-2)
أفاتار يحافظ على صدارة شبّاك التذاكر الأمريكي
سائقو الدرّاجات يحثون سكان لاهور التخلّي عن سياراتهم
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اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا