موجة غلاء تهدد السلم الاجتماعي في المغرب

الرباط – عبدالحق بن رحمون

موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب باتت تهدد السلم الاجتماعي في المغرب، وقد جاءت تصريحات بعض أعضاء الحكومة مؤخرا مستفزة لمشاعر المغاربة، وأبانت عن ضعف في التواصل، لأنها لم تكن غير واضحة للكشف عن أسباب ارتفاع موجة الأسعار، و أين وصل المغرب الأخضر وأين مآلات الاستثمار الذي وعدت به الحكومة وأين شعار من أجل دولة اجتماعية. وخلال اجتماعه الأخير، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تنبيها إلى الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

من جهة أخرى، انتقدت قيادة حزب التقدم والاشتراكية ما سماه بـ (التطمينات الشفوية) التي دأب على التصريح بها من طرف بعض أعضاء الحكومة، والتي اعتبرها حزب نبيل بن عبدالله ان الواقع يكذبها بالأرقام الرسمية، حيث سجل الاستدلالي للائثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر شباط (فبراير) 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%. .

على صعيد آخر، دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، معاملة الرأي العام باحترام وإخباره بالحقيقة كما هي، حتى يكون واعيا بالإصلاحات التي يتعين القيام بها.

وقال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، ان المستوى القياسي الحالي للتضخم، يعود السبب الأساسي فيه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة، علما أن هذه الأخيرة يتم إنتاجها بالمغرب، لذلك فإن ما يعانيه المغرب حاليا هو أزمة عرض.

ولفت المندوب السامي للتخطيط إلى أن الجفاف بات ظاهرة هيكلية، إذ أصبح المغرب يشهد كل ثلاث سنويا جفافا قويا، وحتى عندما تتساقط الأمطار، فإن هذه التساقطات تكون غير منتظمة، يضيف المندوب السامي.

الحليمي سبق أن خاض حروب أرقام مع الحكومات السابقة، لم يسلم حتى بنك المغرب من انتقاداته، إذ في الوقت الذي قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي لثالث مرة إلى 3 في المائة، اعتبر المندوب السامي للتخطيط هذا القرار لن يجدي نفعا في تخفيض التضخم ولجم الأسعار.

كما كرر الحليمي على أسماع البنك المركزي أن الإشكال ليس في ارتفاع الطلب، بل في قلة العرض، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة لن يؤدي إلى ضبط نسبة التضخم، بل يجب إعادة النظر في المنظومة الإنتاجية، عبر الانخراط في مسار تحقيق السيادة الغذائية، و”إنتاج ما نستهلكه أولا”، يقول المندوب السامي في الحوار ذاته.

على صعيد آخر ، صادق مؤخرا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرض تم تقديمه تحت المجهر ويرى الحزب ان المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة. كما يرى أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة. كما يَعتبر أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.